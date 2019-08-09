أمريكا تحكم بالسجن على لبناني بتهمة تمويل "حزب الله"

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ويعزي السجن والغرامة لإدانة تاج الدين بالالتفاف على عقوبات أمريكية فرضت عليه باعتباره مساهما ماليا كبيرا لحزب الله، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس الخميس. وذلك وفقا لـ"الوئام".
© AP Photo / Dan Balilty
وفي مايو/أيار 2009، اعتُبر تاج الدين، الذي يعمل في تجارة المواد الخام في الشرق الأوسط وأفريقيا، مساهماً مالياً مهماً "لمنظمة إرهابية"، بسبب دعمه لحزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة "إرهابية" منذ 1997.
وحظر عليه هذا التصنيف استخدام الشبكات المالية الدولية بصورة عامة، والتعامل مع الولايات المتحدة، غير أنه اتهم بمواصلة التعامل مع شركات أمريكية.
وأقر في ديسمبر/كانون الأول 2018، بأنه "تآمر مع خمسة أفراد آخرين على الأقل لإجراء تعاملات مالية قيمتها أكثر من خمسين مليون دولار مع شركات أمريكية، في انتهاك للمحظورات"، وفق ما أعلنت وزارة العدل في ذلك الحين.
وكان تاج الدين يشتري المواد الأولية من مصدّرين أمريكيّين، ويدفع لهم عبر تحويلات مصرفية من غير أن تدري هذه الشركات أنها تتعامل معه. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات 27 مليون دولار.
وقال مساعد وزير العدل الأمريكي، براين بنزكوفسكي:
إن الحكم الصادر بحقه وغرامة الـ50 مليون دولار في هذه القضية، ما هما سوى أحدث الأمثلة على جهود وزارة العدل المتواصلة من أجل تعطيل وتفكيك حزب الله والشبكات الداعمة له.
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