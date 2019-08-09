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سلسلة انفجارات بمستودع ذخيرة في تركيا قرب الحدود السورية

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وأضافت القناة أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية جراء الانفجارات التي وقعت في حوالي الساعة 3:30 صباحا في منطقة ريهانلي، لافتة إلى أن السبب وراءها لم يتضح حتى الآن، بحسب ما نقلت "رويترز". 

​وأشارت القناة إلى أن خدمات الطوارئ التركية أغلقت المنطقة. 

وتهدد تركيا بشكل متكرر بشنّ عملية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، إحدى فصائل قوات سوريا الديمقراطية، التي تصنفها أنقرة كيانا إرهابيا، إذا لم تسحبها الولايات المتحدة من هناك. 

من جانبه، يهدد حزب العمال برد قوي في حال شنت تركيا عملية عسكرية ضد الأكراد في مناطق شمالي سوريا.

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