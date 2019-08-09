كوكايين بمليوني دولار على رمال شاطئ في نيوزيلندا

لفظ البحر على أحد شواطئ نيوزيلندا حمولة من الكوكايين تقدر قيمتها في السوق بحوالي مليوني دولار على ما أعلنت الشرطة.
وحثت الشرطة المواطنين على الاتصال بها في حال اكتشافهم طرودا جديدة.
واكتشفت المخدرات مساء الأربعاء في بيثيلز بيتش غرب أوكلاند على ساحل بحر تاسمان، بحسب ما أوردت "فرانس برس".
وأوضح المفتش كولين بارمنتر "عثرت الشرطة على 19 طردا حدد التحليل أنها تحوي كوكايين" مقدرا قيمة هذه المخدرات في السوق بثلاثة ملايين دولار نيوزيلندي (مليونا دولار أميركي).
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطرود كانت عالقة في شباك، ويشير وجود أصداف عليها إلى أنها موجودة في المياه منذ فترة.
وقال بارمنتر "ثمة احتمال طفيف بأن تصل طرود أخرى إلى الشاطئ. ونطلب من المواطنين الاتصال بنا فورا في حال عثورهم عليها"، مشيرا إلى أن الشرطة سترسل دوريات منتظمة إلى المكان.
وفي عام 2016، عثر على 500 كيلوغرام من الميثامفيتامين، بقيمة 500 مليون دولار نيوزيلندي على شاطئ في أقصى شمال نيوزيلندا.
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