مجسمات للكرة الأرضية تستقطب شركات عالمية وقادة الدول

قبل 10 سنوات بدأ البريطاني بيتر بليربي رحلته مع تصميم مجسمات للكرة الأرضية، والآن حققت شركته "بيليربي آند كو" شهرة كبيرة، بتصاميم منجزة وفقا لطلب الزبون، باتت تستقطب قادة دول وشركات عالمية وأفراداً.

وأوضح بيتر بليربي، في مشغله البالغة مساحته 400 متر مربع في شارع هادئ في لندن: "ما من أحد يصنع مجسمات الكرة الأرضية كما نفعل.. نحن على تواصل مع الزبون".

وتنتشر في المشغل كميات كبيرة من مجسمات الكرة الأرضية في طور الإنجاز من قبل فريقه المؤلف من نحو 12 شخصاً، بينهم مصممون ورسامون وخبراء خرائط ونقش ومتخصصون في شغل الخشب، وينشغل هؤلاء الحرفيون في عملهم بينما تجف فوق رؤوسهم مجموعة من قصاصات الورق لتجف على حبال غسيل.

وانطلق المشروع صدفة في عام 2008، عندما راح يبحث عن مجسم كرة أرضية بمناسبة بلوغ والده سن الـ80، وقال بليربي: "هذه ليست مسيرة مهنية يفكر فيها المرء يوماً. أنا فخور جداً بما أنجزناه".

وباتت شركة "بيليربي آند كو" تنتج 600 مجسم للكرة الأرضية سنوياً، بعضها معروض في دور شهيرة أو على متن يخوت فخمة.

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وتتفاوت التصاميم والأسعار، لكن ينبغي دفع ما لا يقل عن 1200 جنيه إسترليني (1450 دولاراً) للحصول على أحد هذه المجسمات. وقد يصل سعر الأعلى ثمناً منها إلى 79 ألف جنيه إسترليني (حوالي 96 ألف دولار).

وتستخدم آلات طباعة كبيرة تستعين بحبر يمكنه أن يقاوم مدة 80 إلى 200 سنة لنقل التضاريس على ورق خاص مصمم ليغمس في المياه ومن ثم يمط.

ويقص الورق بعد ذلك بدقة كبيرة، ويطلى يدوياً بالأكواريل، ويلصق على الكرة قبل أن يغطى بطبقة من البرنيق، ويوضح بليربي: "تكمن الصعوبة الفعلية في مط قصاصة ورق على الكرة مع احتمال أن تتمزق".

وتقوم المرحلة الأخيرة على وضع الكرة على قاعدتها، بحيث تثبت على محور خشبي وضع على طاولة صغيرة، ويسمح بإدارته كما يشاء الفرد لرؤية كل جوانب المجسم.

ويستغرق إنجاز مجسم كرة أرضية بين أسابيع قليلة و18 شهراً، وفقاً لحجمه، ويمكن للزبون متابعة عملية التصنيع خطوة بخطوة عبر حساب الشركة على "أنستقرام".