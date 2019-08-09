شكرا لقرائتكم "الإشتراكي": بيان السفارة الاميركية يعكس قلق الغرب تجاه ما يحدث في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 8 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 8 أغسطس 2019 / 23:14

استدعى بيان السفارة الاميركية في بيروت حول حادثة قبرشمون، سلسلة ردود متفاوتة. فأكد "الحزب التقدمي الاشتراكي" "أن البيان يعكس نظرة الغرب القلقة تجاه ما يحدث في لبنان من تدجين وتدخل سافر في شؤون القضاء ومحاولة تركيب ملف غير مطابق لنتائج التحقيقات".



واعتبر عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن رداً على سؤال حول موقف السفارة الأميركية وما يمكن ان يصدر عن سفراء الإتحاد الأوروبي حول تسييس حادثة الجبل، ان "هذه المواقف تعود لأصحابها ولم نطلب من أحد شيئا".

وتابع: "نحن لطالما رفعنا شعار النأي بالنفس عن كل القضايا. ولكن عندما يتدخل الإيراني والسوري في الشؤون اللبنانية، لا نستطيع ان نقول لفريق آخر او لجهة دولية أخرى لماذا تتدخلين".

وختم: "فلنجمع كلبنانيين على تحييد أنفسنا عن كل صراعات المنطقة، وعن الأزمات الخارجية وننصرف بصدق الى نقاش جدي داخلي، فعندها تستقيم الأمور. أما إذا كان لبنان ساحة مفتوحة، ليست مسؤوليتنا إن فتحت الساحة على التدخلات الخارجية، بل هي مسؤولية الغير".

وأشار عضو اللقاء ذاته النائب بلال عبدالله الى "ان السفارة الأميركية لم تتكلم مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط"، سائلا :" كل ما تتكلم عليه وتتدخل به في لبنان، ضاقت في عيونهم كلمتان عن قبرشمون؟".

وقال:" في كل الأحوال الخط الأحمر على جنبلاط، وضعه اهل الجبل، الحزب الاشتراكي، وحلفاء وليد جنبلاط، ولسنا بحاجة لسفارات ولا للخارج ليحصن لنا وضعنا الداخلي، لم تكن سابقا ولن تكون مستقبلا".

حوري: يُسلّط الضوء على مخاطر قد نواجهها

أما مستشار رئيس الحكومة، النائب السابق عمّار حوري فقال تعليقاً على بيان السفارة الاميركية: "إن من الافضل علينا كلبنانيين عدم اعطاء فرص للآخرين ليتقدموا بملاحظات حول ادائنا الداخلي". واذ حذّر في تصريح من اخذ الامور بخفة، اعتبر "ان بيان السفارة الاميركية يُسلّط الضوء على المخاطر التي قد نواجهها"، مذكّراً "باننا في مرحلة اعادة تصنيف دولي على الصعيد الاقتصادي، واننا نسعى لاستثمار مقررات "سيدر" من خلال دعم دولي وكل هذا لا يتأتى الا من خلال علاقات طيبة مع دول العالم".

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ودعا حوري الى "العودة الى هدوئنا الداخلي والاستقرار وتغليب منطق المؤسسات الدستورية"، ووضع زيارة رئيس الحكومة لواشنطن في خانة التواصل مع عواصم القرار لاظهار صورة لبنان الايجابية ومحاولة تحسينها من الشوائب بسبب ممارسات بعض الاطراف ومحاولة استعادة الثقة بلبنان". واكد أن "من المبكر اطلاق حكم على انعقاد مجلس الوزراء"، لافتا الى ان "الموقف لم يتغير من انعقاد مجلس وزراء هادئ غير متفجر".

الخارجية... و"حزب الله"

وفي المقابل اعتبرت مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية ان "من الجيد أن تهتم السفارات بسلامة العمل القضائي في لبنان وعدم اقحام السياسة فيه"، مشيرة الى أن "من المهم أيضاً الا تقحم السفارات نفسها في ما لا يعنيها، اي في شؤون لبنان الداخلية وتحديداً في عمل القضاء".

من جهته دان "حزب الله" بشدّة بيان السفارة الأميركية، واعتبره "تدخلاً سافراً وفظاً في الشؤون الداخلية اللبنانية، ويشكل إساءة بالغة للدولة ومؤسساتها الدستورية والقضائية، وهو تدخل مرفوض في نزاع سياسي محلي وقضية مطروحة أمام القضاء اللبناني القادر منفرداً على القيام بواجباته على أكمل وجهط.

وإذ رأى "حزب الله" أن غاية هذا البيان هي "اضفاء المزيد من التعقيد على الأزمة الراهنة"، اعتبر أن "تدخل السفارة الأميركية المرفوض في الشكل والمضمون والتوقيت، هو استكمال للتدخل الأميركي المتواصل في الشؤون السياسية في لبنان والمنطقة، ومحاولة لتعميق الانقسام في الوضع الداخلي اللبناني". وقال: "إن حزب الله بقدر ما يستنكر هذه السياسة الأميركية الوقحة في شأن يخص اللبنانيين وحدهم، يرى في هذا البيان إدانة صريحة لكل أدعياء الحرية والسيادة والاستقلال الذين صمتت أفواههم وانكسرت أقلامهم".

...والقاضي باسيل يقرر وقف النظر بدعوى حادثة البساتين

وفي تطور قضائي حول الملف قرر قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل قرر وقف النظر بدعوى حادثة البساتين بانتظار صدور قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة بطلب رد القاضي باسيل.

ويأتي قرار القاضي باسيل انسجاما مع نص المادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي تفرض على القاضي المطلوب رده، التوقف عن النظر بالدعوى إلى أن تبت محكمة الاستئناف اما بقبول الطلب، فيحال الملف على قاض آخر، واما رفضه فيستأنف القاضي تحقيقاته من النقطة التي وصل اليها.

وكان الوكيل القانوني عن بعض المدعى عليهم المحامي نشأت الحسنية، قد تقدم بطلب رد القاضي باسيل أمام المحكمة المختصة.