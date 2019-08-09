الرئاسة الموريتانية تعلن تشكيل الحكومة الجديدة

وبحسب مرسوم صادر عن الرئيس محمد ولد الغزواني بالتشاور مع الوزير الأول، نشرته الوكالة الرسمية للأنباء، ضمت الحكومة الجديدة 25 وزيرا، وحافظ، في التشكيل الجديد، 5 وزراء من حكومة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على مناصبهم.وأسند غزواني، في حكومته الجديدة، خمس حقائب وزارية لسيدات، وذلك من أصل 28 حقيبة وزارية، وبذلك تكون المرأة الموريتانية قد استحوذت على نسبة تقارب 18% من مجموع الحقائب، وهي نسبة تقل عن تمثيلها في آخر حكومة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وتسلم حكم موريتانيا، الرئيس المنتخب حديثا، محمد ولد الغزواني، خلفا للرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي وصل إلى الحكم عقب انقلاب عسكري عام 2008، وأمضى ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات.
وشهدت موريتانيا، في الـ22 حزيران/ يونيو الماضي انتخابات رئاسية فاز فيها مرشح السلطة، وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني، بنسبة 52%.
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