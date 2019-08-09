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«المرور» يكشف عدد المركبات المحجوزة بمداخل مكة (صور)

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن مجموع المركبات المحجوزة بمداخل مكة المكرمة منذ بداية إغلاق المدينة المقدسة أمام المركبات غير المصرح لها بالدخول، بمناسبة موسم الحج.

وأوضحت، الإدارة أن جميع ركاب تلك المركبات المحجوزة وعددها 4087 مركبة نُقلوا لمقاصدهم داخل مكة المكرمة، وجميعهم من الحجاج النظاميينوالذين تم نقلهم تم عبر وسائل النقل العام.

ونشرت الإدارة العامة للمرور صورٌ مُقربة وأخرى جوية وقوف تلك السيارات في صفوف منتظمة، وعلى مساحات كبيرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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