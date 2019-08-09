العثور على ثعبان ضحم يزن 160 كيلو جرام بمدينة ببريطانيا

يعيش السكان فى شمال مدينة كاليفورنيا بالمملكة المتحدة، حالة من الرعب، عقب رصدهم ثعبان ضخم ، يبلغ طوله 9 أقدام، ويزن 160 كيلوجرام.

وأكد مسئول من شرطة كاليفورنيا، أن الثعبان من النوع الشبكى، والذى يعد من أخطر الثعابين المفترسة، كما أشارت التقارير أن طوله 9 أقدام، حيث يعتبر أطول أنواع الثعابين فى العالم، كما أنه يعتبر الأثقل حيث يبلغ وزنه 160 كم.

ويقوم الثعبان الشبكى بسحق فريسته من خلال الالتفاف حولها قبل التهامها.

Advertisements

وعلى الرغم أن موطنه فى جنوب شرق آسيا، ولكن يسمح للأشخاص فى المملكة المتحدة الاحتفاظ بهم كحيوانات أليفة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل "البريطانية.

وغردت الشرطة فى مدينة كاليفورنيا، قائلة: "فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حضر الضباط إلى منطقة لوفيل كامبريدج، وذلك بعد وجود تقارير تفيد بوجود ثعبان يبلغ طوله 3 أمتار شوهد فى المنطقة، ولقد حددت الشرطة مالكه".

ولم تكن المرة الأولى التي يفقد فيها ثعبان فى المدينة، حيث عثرت الشرطة على ثعبان ضخم في مايو الماضى، ومن المعروف أن الثعبان الشبكى يهاجم البشر، وسبق أن وقع حادث فى أندونيسيا حيث ابتلع امرأة تبلغ من العمر 54 عاما.