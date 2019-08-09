الكشف عن منفذ تفجير محيط معهد الأورام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أشاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتبرع السخي الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لإعادة تأهيل المعهد القومي للأورام، إثر الحادث الإرهابي، معرباً عن شكره لدولة الإمارات العربية على مواقفها تجاه هذا المعهد العريق.

وأضاف البابا في تصريحات أمس، أن معهد الأورام هو أحد صروح الدولة المهمة في مصر، ونحيي جهود واهتمام الدولة وكل مؤسساتها في معالجة آثار هذا الحادث الإرهابي الأليم، الذي أصاب كثيرين وأصاب أيضاً مباني المعهد، ونحيي كل الجهود الطبية التي تبذل من الأطباء والأطقم الطبية بصفة عامة، واهتمام الدولة العاجل والسريع. وأعرب البابا تواضروس عن تعازيه لأسر الضحايا الذين راحوا ضحية الانفجار، ونحن نصلي من أجل هؤلاء الضحايا، شهداء الغدر، ونصلي من أجل المصابين والمجروحين، ومن أجل كل المرضى في هذا المعهد كباراً أو صغاراً، مشيراً إلى أن الكنيسة ستقدم مساهمة مالية لتجديد مبنى المعهد، جنباً إلى جنب مع كل المؤسسات والأفراد التي ساهمت للغرض ذاته.

داعياً الله أن يحفظ مصر العزيزة من الشرور وينجي شعبها، من الذين انحرفوا بعيداً عن محبة الوطن، وأن يهديهم ويعطينا دائماً أن نكون في خدمة هذا الوطن وفي خدمة هذا الشعب العظيم.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، إن التحقيقات في حادث الانفجار الإرهابي أمام المعهد القومي للأورام، توصلت إلى أن منفذ الجريمة هو شخص اسمه «عبدالرحمن خالد محمود عبدالرحمن»، وهو هارب، وصدر أمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية العام 2019، والمعروفة ب«طلائع حسم»، وأكدت الوزارة أنه تم التعرف إلى الجثة عبر مضاهاة البصمة الوراثية الموجودة من أشلاء الضحايا.

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كما أعلنت الوزارة، مقتل 15عنصراً إرهابياً من حركة «حسم» في مواجهات مع قوات الأمن في محافظتي الفيوم و القاهرة، وأكدت أن العناصر الإرهابية متورطة في حادث التفجير بمحيط معهد الأورام.

وكانت الوزارة، قد أعلنت الاثنين الماضي أن الانفجار أمام معهد الأورام، نتيجة تصادم سيارة بداخلها كمية من المتفجرات بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، وأسفر الحادث عن 22 شهيداً و47 جريحاً.

من جهة أخرى، أعرب رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن تقديره لتكاتف المصريين، عقب الحادث الإرهابي، الذي ضرب المعهد القومي للأورام، والتكاتف معهود في مثل هذه الأحداث المؤسفة، التي تستهدف النيل من إرادة المصريين في البناء والتنمية.

وأشاد، خلال ترؤسه اجتماع الحكومة، بالتبرعات التي أعلن عنها عدد من المسؤولين ورجال الأعمال العرب والمصريين.

وكانت الحكومة قد استهلت اجتماعها بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الحادث الإرهابي، وأكد رئيس الوزراء تعامل الحكومة السريع مع الحادث الإرهابي، من خلال التحرك الفوري للوزراء المعنيين، سواء في إطار رعاية المصابين، أو في تقديم سبل العناية الطبية الكاملة لهم، لافتاً إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة صرف التعويضات والمعاشات للمصابين وأسر الشهداء، والبدء على الفور في أعمال إصلاح مبنى معهد الأورام.