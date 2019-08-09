إبراهيم مبارك.. سنديانة السرد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علاء الدين محمود

مسيرة طويلة قضاها إبراهيم مبارك مع تجربة القصة القصيرة، حتى صار واحداً من أهم أعلامها في الإمارات، هو أحد الأشجار الشامخة، أو كما شبهه الراحل ناصر جبران، بالسنديانة، وقال عنه: «هو شجرة كبيرة وعظيمة تمتد جذورها إلى كل تراب الوطن، فهو كإنسان يمتاز بحسن الخلق، تغلب عليه طيبته، جاد في عمله، متجذر في مواقفه، يميل إلى الحق، وهو رجل صريح وواضح، وطني إلى أقصى الحدود».

ويبدو أن هذا الحب للأرض هو عنوان عريض لقصة إبراهيم مبارك، فقد عشق الإمارات فرصد تفاصيل تاريخها، وواقعها الحياتي والاجتماعي في كتاباته السردية، وما زال مبارك يتلفت بقلب محب إلى الماضي، يأخذه الحنين في جولات في الأماكن التي شهدت مهد طفولته، وصباه، فتحضر بقوة في قصصه التي تقف شاهدة على قصة حب عميقة بين الكاتب والمكان.

ولعل سيرة المكان لن تمضي هكذا من دون ذكر أم سقيم، في منطقة جميرا، بدبي، حيث ولد مبارك عام 1952، حيث البحر ومراكب الصيد وتفاصيل حياة ما قبل النفط، فالقرية كانت تعيش في اقتصاداتها على الصيد، والحياة تمضي بسيطة لا يكبر فيها سوى ألق المودة والحب بين الناس، فكانت تلك العوالم التي كونت شخصية مبارك الأدبية والإبداعية، فأضفت حياة القرية على مبارك، ليس على مستوى مواضيع الكتابة فقط، بل حتى في نقده لروح وأسلوب العصر، فهو رجل متمهل في زمن سريع، لا يهتم كثيراً بالإكثار من الكتابة الإبداعية، فهي عنده لحظة تطرق بابه من حيث لا يدري، ولا يحتسب، فتكون الكتابة من أجل الفعل، ولأجل الناس، يقول مبارك: «أنا لا أكتب لأتواجد، لا أمارس الإبداع لأعلن فقط عن وجودي، بل من أجل أن يكون للكتابة قيمتها، وتأثيرها، فهي عندي فعل من أجل التغيير، ولذلك تحتاج للهدوء والتأمل»، ورغم ذلك فإن مبارك يمارس الكتابة الدورية عبر عمود صحفي، وهي تجربة مختلفة، ويرى مبارك أنها أحياناً تستنزف الأفراد، ولكن يخوضها الكتاب للتعبير عن مواقفهم، وآرائهم، ويقول مبارك: «أحاول عبر العمود الصحفي الأسبوعي ألا أكون بعيداً، وأن ألمس القضايا العامة، أو أتحسسها على أقل تقدير».

دخل مبارك في ميدان الكتابة الإبداعية باكراً، وجاءت محاولاته الإبداعية الأولى متأثرة بالأجواء العامة في سبعينات القرن الماضي، حيث كان الهم الاجتماعي هو السائد في كتابات المبدعين الإماراتيين، فحملت أولى أعماله عنوان «ضرب المضارب»، وهي قصة اجتماعية تتحدث عن قضايا المرأة، وكان ذلك في عام 1974، ثم صدرت له أول مجموعة قصصية بعنوان «الطحلب»، عام 1987.

أنخرط مبارك في مجموعة ثقافية تابعة لنادي النصر في دبي، مع مجموعة من الشباب، في نهاية المرحلة الإعدادية في الستينات، حيث انصرفوا إلى قراءة ما يقع في أيديهم من مؤلفات وكتب علمية وأدبية، وقد وفرت لهم اللجنة الثقافية لنادي النصر القصص والروايات والإصدارات المتنوعة، ويقول مبارك عن تلك المرحلة: «كنا من أسر فقيرة، ولم يكن بمقدورنا شراء الكتب، فوفرت لنا مكتبة النادي الكثير منها، خاصة روايات وقصص نجيب محفوظ، ويوسف السباعي، إضافة للأدب العالمي، وبصفة خاصة أعمال مكسيم جوركي، وتولستوي».

وتعمق ذلك الاهتمام الأدبي في مرحلة الجامعة التي شكلت له منعطفاً كبيراً في حياته، فهنالك التقى بأحمد راشد ثاني، وخالد بد،ر وآخرين، لتتعمق علاقته بالقصة القصيرة، لتبدأ بشكل فعلي رحلة مبارك مع الأدب في مسيرة ما زالت تؤتي أكلها إبداعاً، وجمالاً.

الكتابة القصصية عند مبارك هي مشروع يحمل هم الوطن، والحياة، والإنسانية، وهذا الهم هو ما علق بكتابات جيل السبعينات والثمانينات من القرن الماضي من الأدباء الإماراتيين، والعرب، حيث كانت الآمال كبيرة لأوطان تتطلع للتقدم، فتلمست تلك الكتابات سبل المستقبل، وأحلام الناس بغد مشرق وزاهر، وكان المبدع هو حامل لواء المرحلة الجديدة، ويرى مبارك أن ذلك العصر كان مزدهراً بالكتابة الإبداعية الهادفة، بينما تغير الواقع الآن، واتجهت الكتابة نحو أهداف ومجالات أخرى، فلم تعد تعبر عن الأحلام الجماعية، يقول مبارك: «تحولت الكتابة في هذا العصر من الهم الجماعي إلى الذاتي، وصارت عبارة عن كتابات ذاتية ومذكرات شخصية»، ويبدو أن هذا الأمر يقلق كاتبنا كثيراً، بل وربما يحول بينه وممارسة عشقه الأبدي في كتابة القصة، فالواقع المعيش لم يعد كما كان في السابق، حيث كان جيله يدخر الكلمات لأجل البناء والتغيير، ويقول مبارك في هذا الصدد: «الجو العام له تأثيره السلبي، فهو غير محفز للكتابة، فالإيقاع منخفض جداً، وليس هنالك ما يثير شغف الكتابة»، لكن لحظة الكتابة حاضرة، وتأبى أن تفارق المبدع الكبير، فهنالك الكثير من القصاصات والمسودات التي تحمل عناوين إبداع أدبي لم ير النور بعد. وإذا كان لمبارك عشق خاص بتصوير المشاهد الحياتية الواقعية، ورصدها في أعماله السردية؛ فهو لا يعتمد في ذلك على المباشرة الفجة، بل يتميز بأسلوب متنوع في السرد وتقنيات استطاع عبرها أن يمرر تلك العوالم إلى القارئ، وهو يرى أن تعدد التقنيات الفنية عند الكاتب بشكل عام، قاص أو شاعر، يحول دون فخ المباشرة التي تعتبر قاتلة للإبداع، وتجعل الملل يتسرب إلى القارئ، وهنا تبرز ضرورة تعدد الأصوات والشخوص والأحداث داخل العمل السردي، كما أن نصوصه تبرز الصراع بين الجديد والقديم، فالتحولات الكبيرة التي شهدها المجتمع الإماراتي، لا يرصدها مبارك من منظوره الذاتي؛ عبر انحيازه للقديم، ولكنه يقدم هذه الرؤية من خلال عملية الصراع، فتجد أبطاله متعددين، منهم من يرى أن الحياة الجديدة تحمل الكثير من الخير، والفائدة، ومنهم من ينحاز إلى الماضي، وهذا يكسب العمل السردي حيوية وجاذبية.



إضاءة

حصل إبراهيم مبارك على دبلوم معهد المدرسين، وبكالوريوس علم نفس، ودراسات عليا في التربية. وعمل في بداية حياته المهنية مدرساً ومشرفاً إدارياً ووكيلاً لمدرسة، وهو عضو في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وفي ندوة الثقافة والعلوم، وجمعية كشافة الإمارات، وجمعية المعلمين، وله العديد من الأعمال الإبداعية أشهرها ثلاثية: «الطحلب»، و«عصفور الثلج»، و«خان»، وهنالك أيضاً: «شراع الريح»، «وضفاف الكلام»، و«عطش البحر»، و«جمرة الصحراء»، و«ضجر طائر الليل»، وغيرها من الإبداعات التي أثرت المشهد الثقافي الإماراتي.