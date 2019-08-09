شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال توافد الحجاج إلى المشاعر عشية «يوم التروية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توافد مئات الآلاف من الحجاج بملابس الإحرام البيضاء على مكة لأداء مناسك الحج وفي أيدي الكثيرين مظلات للوقاية من شمس الصيف الحارقة.

فقد أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية تسجيل زيادة بنسبة 6 في المئة تقريباً في عدد الحجاج هذه السنة. وأكد بيان صدر عن المديرية، أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم الأربعاء، آخر موعد لاستقبال القادمين، بلغ مليوناً و849 ألفاً و817 حاجاً.

وأوضح البيان أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ مليوناً و 736 ألفاً و492 حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 96 ألفاً و75 حاجاً، وعبر البحر 17 ألفاً و250 حاجاً، وهو ما يمثل زيادة ب104 آلاف و868 حاجاً مقارنة بالقادمين في نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة 6 في المئة تقريباً.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن توافد الحجاج إلى مكة المكرمة اكتمل خلال يوم أمس الخميس، تمهيداً لبدء الشعائر المقدسة اليوم الجمعة (يوم التروية). وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اللواء منصور التركي، أن الجهات العاملة ستتكفل ب«نقل الحجاج من مكة المكرمة وتصعيدهم على عرفات والنفرة من عرفات... ثم إلى مزدلفة للمبيت بها، ثم العودة إلى منى مرة أخرى للإقامة بها يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة، قبل العودة بعد ذلك لأداء طواف الوداع ومن ثم العودة إلى أوطانهم سالمين غانمين».

ولفت المتحدث إلى أن «عمليات انتقال الحجاج في رحلة المناسك تبدأ بعد منتصف ليلة الخميس/‏الجمعة»، حيث يقضي نحو 80% منهم يوم التروية في مشعر منى إلى صباح يوم التاسع من ذي الحجة (غداً السبت) لاستئناف رحلتهم إلى عرفات».

كما سينتقل 20% من الوافدين مباشرة من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات في صباح يوم التاسع من ذي الحجة، وهناك نسبة منهم تبدأ في صباح ليلة التاسع في التوجه إلى عرفات.

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وطلب مسؤولون سعوديون من ضيوف الرحمن التركيز على الشعائر الدينية، وحذروا من تسييس الحج في وقت تشهد فيه المنطقة حروباً وتشتد فيه التوترات. وقال عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إمام الحرم المكي «الحج... ليس ميداناً للصراعات السياسية ولا لرفع الشعارات الطائفية والمذهبية التي تفرق المسلمين».

وقال الأمير خالد الفيصل أمير مكة مخاطباً الحجاج «أنتم هنا للحج والعبادة». وطالبهم بأن يؤدوا «حجهم بعبادة تامة وليتركوا كل الأمور الأخرى في بلادهم عندما يعودون يناقشونها مع أهل بلادهم، أما الحج فللعبادة فقط».

وقال اللواء منصور بن سلطان التركي، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، في تصريحات لرويترز إن السلطات استكملت استعداداتها للحفاظ على أمن الحجاج. وأضاف «حماية أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار لا يتوقف على ما يصدر من تهديدات وإنما بأخذ كافة الاحتمالات بعين الاعتبار والاستعداد الدائم لمنع وقوعها».

وخارج الحرم المكي، تجاوزت درجة الحرارة 40 درجة مئوية وكانت المراوح الضخمة تنثر رذاذ الماء لتلطيف الجو. (وكالات)

ترجمة خطبة يوم عرفة إلى 6 لغات

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للموسم الثاني على التوالي، لترجمه خطبة يوم عرفة إلى ست لغات من خلال موجات «إف إم»، وتطبيق خصص لترجمة الخطبة على أجهزة الجوال وموقع الرئاسة الإلكتروني، تبث صوتياً للحجاج بمشعر عرفة ولجميع المسلمين بأنحاء العالم من خلال القنوات المحددة.

وأكد بندر بن محمد الخزيم مساعد المدير العام لتقنية المعلومات ومدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة،أن المشروع في سنته الثانية شهد تطوراً تقنياً وتنظيمياً عن العام الماضي إذ يتضمن عدة وسائل تقنية تمكن المستخدمين من الاستفادة من الترجمة في المشاعر المقدسة بخمس ترددات إذاعية. (وام)