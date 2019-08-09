شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقات فاطمة إبراهيم وبناتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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د. حسن مدن

لعل إحدى أهم مآثر الثورة الشعبية في السودان الشقيق، والتي أطاحت برأس النظام السابق عمر البشير، أنها سلّطت الضوء وبشكل كبير ليس فقط على المكانة العائدة للمرأة في المجتمع السوداني، وإنما أيضاً على دورها الكفاحي، حيث كان حضورها في مجريات الثورة ساطعاً وصوتها فيها مدوياً.

ما عرضته شاشات التلفزة العربية والعالمية على مدى شهور منذ انطلاقة الثورة، أظهر حضور المرأة في مجريات ما يدور، ليس فقط من خلال دورها في المسيرات والاحتجاجات، وإنما أيضاً في تنظيم التحركات وتوجيهها.

ولا يكاد يمر صباح أو مساء، دون أن تطل علينا سيّدات سودانيات مثقفات ومكافحات في البرامج الحوارية التي تبثها تلك الفضائيات، وهن يقارعن بالحجة وقوة المنطق، الوجوه المدافعة عن النظام القديم والمبررة لجرائمه ضد الشعب، وكان الكثير من هؤلاء السيدات يتحدثن من داخل السودان نفسها، فيعززن ما يقلنه بحقائق ووقائع من واقع معايشتهن الميدانية لما يجري في شوارع ومدن بلدهن.

يحقّ للسودان أن يفخر بنسائه، ويحق لنا نحن أشقاء السودان ومحبيه، أن نشعر بالفخر نفسه أن نجد شقيقاتنا السودانيات على هذه الدرجات العالية من الكفاءة والثقافة والوعي، مقدمات بذلك صورة رائعة عما هو عليه المجتمع المدني في السودان من قوة وحسن تنظيم ورسوخ في التقاليد، وعلى ما يتمتع به هذا المجتمع من قيادات متمكنة وكفؤة ومخلصة ونظيفة اليد، غير مرتهنة في مواقفها لإرادات خارجية، أو معتمدة على أوجه الدعم المالي المشبوه الذي تقدمه بعض هذه الجهات للكثير ممن ينسبون أنفسهم للمجتمع المدني، فيما هم مجرد واجهات لدكاكين فارغة لا دور حقيقياً لها في بلدانها.

وعي المرأة السودانية ودورها الكفاحي لم يأت من فراغ. إنه نتاج تراكم طويل الأمد، ومبني على تقاليد راسخة أرستها أجيال من السودانيات، ولا يمكن لنا إلا أن نتذكر هنا امرأة شجاعة رائعة ونبيلة أعطانا إياها السودان الذي نحب، هي المرحومة فاطمة إبراهيم التي شيّعها السودانيون قبل عامين في موكب مهيب لا يمكن أن تمحوه الذاكرة.

وصلت فاطمة إبراهيم البرلمان ذات عام من أعوام المجد، محمولة على أصوات الملايين من السودانيين، الرجال قبل النساء، وهي التي أسست للسودانيات اتحاداً يدافع عن حقوقهن، وأصدرت لهن مجلة شهرية تطرح قضاياهن، ودخلت السجن أكثر من مرة، ووقفت تحاجّ القضاة في قاعات المحاكم مدافعة عن قضية شعبها.

نساء السودان اللائي أدهشونا، هن أخوات فاطمة إبراهيم وبناتها النجيبات اللائي على خطاها يسرن.

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