فتح باب التسجيل في «شاعر المليون»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، عن فتح باب الترشح والتسجيل لبرنامج «شاعر المليون» بموسمه التاسع 2019-2020 وذلك من 10 أغسطس/‏ آب الجاري وحتى 7 سبتمبر/‏ أيلول المقبل.

وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس اللجنة إن البرنامج يواصل مسيرة نجاحه عاماً بعد آخر، مؤكداً الجهد الكبير لإمارة أبوظبي في الارتقاء بالشعر النبطي، والأدب العربي عموماً، من خلال إبراز دور العاصمة، ورؤيتها في احتضان الشعر والترويج للمنجز الثقافي، والسعي الدؤوب للمحافظة على تراث وأصالة التقاليد الإماراتية.

وأضاف المزروعي، أن «شاعر المليون» أسهم بشكل كبير في ترسيخ الأصالة، وقيم الجمال والإبداع والتميز في مسيرة الشعر النبطي، بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يولي اهتماماً كبيراً لكافة البرامج التي تهدف إلى صون التراث العربي، والمحافظة عليه.

وأشار المزروعي إلى أن جميع المبادرات والبرامج التي تقوم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بتنفيذها تمثل جزءاً لا يتجزأ من خُطتها للارتقاء بالشعر، والأدب، والثقافة، والتراث، إيماناً بأهمية الحفاظ على الهوية والتراث الإماراتي بما يحمله هذا التراث من رسالة حضارية إنسانية إلى بقية شعوب العالم.

من جانبه، لفت سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر في اللجنة إلى أن المترشح يجب أن يسجل في البرنامج من خلال الموقع الرسمي للبرنامج www.millionspoet.ae، وبناءً على جميع البيانات المسجلة من قبله سيتم تسجيله بشكل رسمي في البرنامج من خلال رقم التسجيل الصادر، وفي حال وجد أي تعديل في البيانات، أو المستندات المرسلة يجب أن يتم إرسالها على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

كما أوضح العميمي أن هنالك 5 شروط أساسية للترشح للبرنامج،، متمثلة في ألا تقل أعمار المترشحين عن 18 سنة، ولا تتجاوز 45 سنة، وأن يتم إرسال قصيدة نبطية موزونة ومقفاة لا تتعدى 20 بيتاً، ولا تقل عن 10 أبيات، وأن تكون القصيدة مطبوعة حيث لا تُقبل القصائد المكتوبة بخط اليد، كما يتوجب على المترشح إرسال صورة شخصية عالية الجودة، إلى جانب صورة عن جواز سفر ساري المفعول لمدة 12 شهراً على الأقل.

وأشار العميمي إلى أن البرنامج أصبح مهرجاناً أدبياً ثقافياً يسعى إلى الاحتفاء بالشعر النبطي، وبالشاعر العربي الشاب، واكتشافه، ودعمه، وإبرازه، وصقل موهبته، وتقييمها على أيادي لجنة تحكيم تضم نخبة من أكفأ الأسماء النقدية في عالم الشعر العربي.