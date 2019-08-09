تفاصيل جديدة في المؤامرة لقتل أمريكيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تفاصيل جديدة؛ حول قضية اتهام الأخ غير الشقيق لأمير قطر خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني بالأمر بقتل شخصين في أمريكا، وأن القضية تتفاعل إعلامياً. وأبرز تلفزيون «NTD» الأمريكي، قصة الجريمة من البداية، وأسباب التخطيط لها؛ وذلك وفق ما ورد في المذكرات القانونية، المتعلقة بالدعوى الفيدرالية المقامة ضد المتهم خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني؛ وهو أخ غير شقيق لأمير قطر تميم بن حمد. ويواجه خالد بن حمد اتهامات بمحاولة إجبار حارسه الأمريكي على قتل شخصين، كما احتجز طبيباً من كاليفورنيا.

وأشار تلفزيون «NTD» إلى أن الادعاء انتهى من التحقيقات، وتمت إحالة أوراق القضية إلى محكمة فيدرالية أمريكية في كاليفورنيا؛ لاستكمال المحاكمة.

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وكشف التلفزيون الأمريكي أن المدعى عليه خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني، أحد الأبناء المدللين للأب حمد، الذي لا يزال يحكم قطر من خلف الستار، سارداً بداية وقائع تلك الجرائم؛ حيث كان حارس الأمن الشخصي، ماثيو بيتارد من ولاية فلوريدا، والطبيب ماثيو أليندي من ولاية كاليفورنيا، يعملان لمصلحة المتهم خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني في مدينة بيفرلي هيلز، وسافرا معه بشكل منتظم إلى قطر ولندن.

وذكرت أوراق الدعوى التي كشفت عنها وسائل الإعلام الأمريكية، أنه «خلال فترة عمل بيتارد، طلب منه المُدعى عليه قتل شخصين. ففي شهري سبتمبر ونوفمبر 2017، طلب المدعى عليه من بيتارد أن يقتل رجلاً وامرأة رأى أنهما يهددان سمعته الاجتماعية وأمنه الشخصي، إلا أن بيتارد رفض».

وأضافت الدعوى، إن «خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني غضب وقال: إن بيتارد سيدفع الثمن؛ وذلك عندما علم أنه قد ساعد في ضمان سلامة المواطن الأمريكي، وهدد المدعى عليه بيتارد بالقتل ودفن جثته في الصحراء، وأنه سيقتل عائلته». (وكالات)