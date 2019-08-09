اعتقال رئيس قرغيزستان السابق بعد اشتباكات عنيفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتقلت وحدة من القوات الخاصة في قرغيزستان، أمس الخميس، الرئيس السابق ألماظ بيك أتامباييف، إثر هجوم جديد شنّته على منزله قرب العاصمة بشكيك، غداة محاولة فاشلة للقبض عليه بتهمة الفساد، دخلت خلالها في اشتباكات مع أنصاره، وأسفرت عن مقتل شرطي، وإصابة العشرات من رجال الأمن، والمدنيين.

وتشهد قرغيزستان الواقعة وسط آسيا، أزمة سياسية كبرى، بسبب المواجهة بين اتامباييف، وخصمه الرئيس الجديد سورونباي جينبيكوف. وكان اتامباييف (62 عاماً) رئيساً من 2011 حتى نهاية 2017، ووجّه إليه القضاء في نهاية يونيو/ حزيران الماضي تهمة الفساد. ورفع النواب حصانته كرئيس سابق.

وتصاعدت، أمس الأول، المواجهات عندما أعلنت القوات الخاصة شنّ عملية للقبض على الرئيس السابق من منزله الواقع على مشارف بشكيك، لكن الشرطة دخلت في اشتباكات عنيفة مع أنصار أتامباييف الذين أحاطوا بمنزله.

ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية، عن مسؤول أمني، أن أتامباييف سلم نفسه إلى قوات الأمن، وقال: «بعد مفاوضات مطولة قرر تسليم نفسه، واصطحبوه باتجاه العاصمة بيشكيك، ومعه مستشاراه».

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وشوهد شرطيون، وأنصار اتامباييف يتراشقون بالحجارة خلال المواجهات التي جرد فيها أنصاره عناصر من القوات الخاصة من أسلحتهم، وانهالوا عليهم ضرباً، لأخذهم رهائن. وشارك نحو ألفي شرطي في عملية المداهمة الثانية، لمنزل أتامباييف، الذي كان مطلوباً في البداية لاستجوابه كشاهد في تحقيق. وتجاهل أتامباييف استدعاءات الشرطة لاستجوابه بتهم الفساد التي يقول إنها «مسيّسة»، وأعلن عن تنظيم تجمّع في العاصمة. وقال في كلمة بثتها قناة تلفزيونية يملكها إنّ «الشعب القرغيزي لن يركع أبداً، ولن يكون أبداً رهينة للزمرة الحاكمة». ووعد بالإفراج عن عناصر القوات الخاصة الذين يحتجزهم أنصاره عقب ليلة من الاشتباكات في منزله.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة، أن عنصراً في القوات الخاصة قتل بالرصاص، وأصيب قائد شرطة إقليم شوي بجروح خطرة جرّاء المواجهات. وأشارت الوزارة إلى أن 52 شخصاً أصيبوا في الاشتباكات، نحو نصفهم من قوات الأمن.

وعقد أمس الرئيس جينبيكوف، اجتماعاً لمجلس أمن الدولة، أكد خلاله إن اتامباييف «انتهك الدستور والقوانين بطريقة وقحة»، من خلال مقاومته الاعتقال، داعياً البرلمان إلى عقد جلسة طارئة.

وكان جينبيكوف واتامباييف صديقين في الماضي، ودعم اتامباييف الرئيس الحالي في انتخابات 2017 التي شهدت انتقالاً سلمياً غير مسبوق للسلطة بين رئيسين للجمهورية، لكن الخلاف دب بينهما بعد أشهر من تنصيب جينبيكوف، بعدما انتقده سلفه علناً، واعتقل بعدها العديد من حلفاء الرئيس السابق.(وكالات)