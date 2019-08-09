إعلان المقاعد المخصصة للمرأة بالانتخاب في المجلس الوطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، المقاعد المخصصة للمرأة بالانتخاب في المجلس الوطني الاتحادي، بحسب ما جاءها من دواوين أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، فيما أكد عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أن قيادة الدولة تؤمن بدور المرأة في عملية صناعة القرار. وأشاد بجهود دواوين حكام الإمارات في إصدار القرارات التي تسهم في إنفاذ قرار صاحب السمو رئيس الدولة، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني إلى نسبة لا تقل عن 50% لكل إمارة.

وخصصت إمارة أبوظبي مقعدين للنساء، كما خصصت دبي مثلهما، وحددت إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين، مقعداً واحداً للمرأة، في حين لم تحدد الشارقة ورأس الخيمة أية مقاعد للنساء من خلال آلية الانتخاب، وهو ما يعني أن الشارقة ورأس الخيمة ستستخدمان أسلوب التعيين لإكمال نسبة 50% من عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، في حين أن بقية الإمارات ستستخدم أسلوب الجمع بين الانتخاب والتعيين لاستكمال نسبة 50% من مقاعد النساء في تشكيل المجلس الوطني الاتحادي.

وأشاد عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، بالجهود الكبيرة التي تبذلها دواوين أصحاب السمو حكام الإمارات في إصدار القرارات التي تسهم في إنفاذ قرار صاحب السمو، رئيس الدولة، وإيجاد الآليات التي تسهم في رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس بنسبة لا تقل عن 50% لكل إمارة.

وقال: «تواصل دولة الإمارات في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، جهودها لتمكين المرأة، لإيمانها المطلق بأن المرأة هي نصف المجتمع والركيزة الرئيسية للارتقاء بجميع القطاعات. وتأتي قرارات زيادة تمثيل المرأة في المجلس نظراً للدور المهم والبارز للمرأة في عملية صنع القرار، والمساهمة الفاعلة في مواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات، بما يعزز من مكانتها الريادية عالمياً في جميع المجالات».

وأضاف: «إن مشاركة المرأة في العمل البرلماني في دولة الإمارات تعد محطة مهمة في مسيرة التنمية السياسية، والتي كانت لها بصمات واضحة منذ تأسيس المجلس الوطني الاتحادي من خلال مناقشة القرارات التي تصب في خدمة المجتمع والارتقاء بقطاعاته، إضافة إلى توليها رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، لتصبح معها تجربة تمكين المرأة من مجال العمل السياسي محور اهتمام إقليمي ودولي، وتجربة من أهم التجارب عالمياً».