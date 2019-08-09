الخارجية الأمريكية: واشنطن تشعر بقلق عميق إزاء العنف والاشتباكات المميتة في عدن

واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء العنف والاشتباكات المميتة في عدن، ونحث جميع الأطراف على الامتناع عن التصعيد والمزيد من إراقة الدماء وحل الخلافات من خلال الحوار".

وأشارت المتحدثة إلى أن حل الأزمة اليمنية وتحقيق الاستقرار يمكن من خلال الحوار فقط.

هذا وأوقفت الخطوط الجوية اليمنية، أمس الخميس، رحلاتها إلى مطار عدن الدولي، جراء تصاعد المواجهات بين الحماية الرئاسية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

في سياق متصل، وعلى مقربة من مطار عدن الدولي، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بتوسع المواجهات بين اللواء 39 مدرع "معسكر بدر" وقوات الانتقالي في مديرية خورمكسر شرق عدن وامتدادها إلى حي أكتوبر وجولة الرحاب والخط البحري الرابط مع المنصورة.