"التحالف العربي" يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة "أبها" السعودية

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة "مسيّرة" أطلقها الحوثيين من محافظة صنعاء اليمنية باتجاه مدينة أبها، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال المالكي أن جميع محاولات الحوثيين بإطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل، مشيرا إلى أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وفي وقت سابق مساء أمس الخميس، قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، التابعة لجماعة "أنصار الله" إن سلاح الجو المسير ينفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها الدولي بعدد من طائرات "قاصف 2k".

ونشرت قناة "المسيرة" على صفحتها، عدة تغريدات، على لسان العميد يحيى سريع، جاء فيها أن العملية الأولى لسلاح الجو المسير التابع للجماعة استهدفت برج الرقابة في مطار أبها السعودي.

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وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.