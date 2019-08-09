واشنطن تدين تفجير "معهد الأورام" بالقاهرة

واشنطن/ الخليج 365

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، بشدة، التفجير "الإرهابي"، قبل أيام، أمام "معهد الأورام" وسط العاصمة القاهرة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، بثته شبكة "سي سبان" المحلية المخصصة للتغطية المستمرة لاجتماعات الحكومة والشؤون العامة.

وقالت أورتاغوس، إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الوحشي خارج مستشفى بالقاهرة، الأحد الماضي، والذي أسفر عن مقتل 20 شخصًا على الأقل، وجرح كثيرين آخرين".

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وأضافت أن "التفجير الذي وقع بالقرب من مستشفى، يؤكد فقط على قسوة هذا العمل الإرهابي المشين"، مقدمة التعازي إلى أسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

واختتمت أورتاغوس، بالقول إن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب مصر في كفاحها ضد الإرهاب".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الداخلية المصرية مقتل 17 إثر مواجهات مسلحة مع مجموعات مرتبطة بمنفذ تفجير "معهد الأورام" وسط القاهرة قبل أيام.

وقالت الوزارة، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، إنها كشفت هوية منفّذ التفجير "الإرهابي" الذي وقع الأحد الماضي، وأودى بحياة 20 شخصًا، فضلًا عن إصابة آخرين.

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