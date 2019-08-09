الخارجية الأمريكية ترحّب بالاتفاق مع أنقرة حول المنطقة الآمنة في سوريا

واشنطن/ صفوان الله ويردي/ الخليج 365

أعربت الخارجية الأمريكية، الخميس، عن ترحيبها بالاتفاق مع تركيا حول المنطقة الآمنة في سوريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن.

واعتبرت أورتاغوس اتفاق أنقرة وواشنطن على إنشاء "مركز عمليات مشتركة" في إطار الاتفاق على تأسيس منطقة آمنة شمالي سوريا، بالخطوة الإيجابية.

وأضافت أن الاتفاق المتعلق بتأسيس منطقة آمنة شمالي سوريا سوف يتم تنفيذه بشكل تدريجي.

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وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن واشنطن ستنشئ آلية أمنية مع تركيا تدخل حيز التنفيذ تدريجيا، تزيل هواجس أنقرة المشروعة.

والأربعاء، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

وبدورها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، استكمال المباحثات مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين (5-7 أغسطس) حول المنطقة الآمنة.

وقالت إنه تم التوصل إلى اتفاق لتنفيذ التدابير التي ستتخذ في المرحلة الأولى من أجل إزالة الهواجس التركية، في أقرب وقت.

وأكّدت أنه تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على جعل المنطقة الآمنة ممر سلام، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.