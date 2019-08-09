جهاد نصر/ الخليج 365
أعلنت وزارة العدل الليبية، الخميس، اغتيال أحد مسؤوليها في العاصمة طرابلس.
وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، قالت الوزارة إنها "تنعى مدير إدارة المتابعة بالوزارة، وليد عبد الرحمن الترهوني، الذي اغتالته يد آثمة جبانة بعد أن تم خطفه من قبل مجهولين خلال الأيام الماضية".
وأدانت الوزارة، التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، بشدة، هذا "الفعل الشنيع"، مقدمة تعازيها إلى أسرة الفقيد والعاملين فيها.
وشددت على أنها "لن تدخر جهدا في الوصول إلى الجناة، وإحضارهم لساحة القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
ولم يعلن في وقت سابق عن اختطاف المسؤول بالوزارة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتياله.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، هجومًا للسيطرة على طرابلس، ما أسقط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح، بحسب منظمة الصحة العالمية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا.. وزارة العدل تعلن اغتيال أحد مسؤوليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.