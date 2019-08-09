الإحصاء: إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى #مكة  بلغ 143.670 حاجًا

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الخليج - واس
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم بلغ 143.670 حاجاً.
وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة, حيث ستعلن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة
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