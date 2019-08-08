شكرا لقرائتكم الـ"ديلي ستار" بلا أخبار اليوم ... صفحات سوداء ونداء إلى اللبنانيين: إستيقظوا قبل فوات الأوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 8 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 8 أغسطس 2019 / 21:34

حداداً منها على الوضع المتردي في لبنان، صدرت صحيفة الـ"ديلي ستار" اللبنانية الناطقة باللغة الإنكليزية اليوم (الخميس) بصفحات سوداء، فارغة من الاخبار، وعلى صفحتها الأولى التي اتشحت بالسواد، كتبت الصحيفة كلمة "LEBANON" في المنتصف، باللون الأبيض، أما على الصفحة الثانية فكتبت "الأزمة الحكومية". ودونت على الصفحتين الثالثة والرابعة "الخطاب الطائفي يزداد يوما بعد يوم" و"النفايات ما زالت تتكدس في الشوارع" على التوالي.



أما على الصفحة الخامسة فكتبت "التلوث بلغ مستويات خطيرة"، وعلى السادسة "نسبة البطالة بلغت 25 في المئة"، والسابعة "السلاح غير الشرعي يغزو البلاد"، والثامنة "أكثر من 1.5 مليون نازح في البلاد"، والتاسعة "الدين العام يقترب من الـ100 بليون دولار"، والعاشرة "الإفلاس يهدد المؤسسات"، والحادية عشر "العملة الوطنية بخطر". أما على الصفحة الأخيرة، فوجهت الصحيفة نداء إلى اللبنانيين، مدونة: "استيقظوا قبل فوات الأوان".

وأرفقت الصحيفة في تغريدة لها صورة كُتب عليها لبنان بالخط الأبيض العريض على خلفية سوادء. في ما يشبه "ورقة النعوة" حداداً على الوضع في لبنان .

وعلى موقعها الإلكتروني، أوضحت الصحيفة في بيان "أنها امتنعت عن نشر الأخبار اليوم رداً على تدهور الأوضاع في لبنان".

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وعلى رغم الصورة السوداوية، تمسكت الصحيفة بالأمل، فقالت: "على الرغم من تفاقم المشكلات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، لا يزال هناك وقت لإنقاذ البلاد. وهذا يتطلب تعاون جميع الأطراف لبذل الجهود والتضحية من أجل مصلحة البلد".

الجميل: لبنان يستحق صحوة ضمير وقيادات مسؤولة

وتعليقاً على صرخة الدايلي ستار غرّد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل عبر "تويتر" فكتب: "صرخة صحيفة الدايلي ستار اليوم قوية ومعبرة. لبنان يستحق صحوة ضمير وقيادات مسؤولة".

وختم الجميّل: "إستيقظوا قبل فوات الأوان".