شكرا لقرائتكم "الوفاء للمقاومة": السجالات لا تنتج حلا والتدخلات الأجنبية مدانة أيا يكن مصدرها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت -"الحياة" | منذ 5 ساعات في 8 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 8 أغسطس 2019 / 20:12

لفتت كتلة "الوفاء للمقاومة" الى أن "التجارب أكدت ان السجالات والمماحكات بين الأفرقاء لا تنتج حلا ولا تعالج مشكلة، وأن التدخلات الاجنبية في الشأن الداخلي مدانة، أيا يكن مصدرها، لأنها لا تخدم مصلحة وطنية ولا تبتغي خيرا للبلاد". وقالت في بيان بعد اجتماعها اليوم (الخميس) برئاسة النائب محمد رعد: "اننا إزاء النزف الاقتصادي المتواصل في البلاد نطالب بضرورة اجتراح الحلول المناسبة لمصلحة تسيير عجلة البلاد وتعاون الجميع لتحقيق المصالح العامة للبنان وللبنانيين".



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ودعت الكتلة "اركان الدولة والوزراء المختصين الى ايلاء القطاع الصحي عموما والاستشفائي خصوصا العناية والاولوية اللازمتين وتأمين الموارد المالية اللازمة لتعزيز فعالية هذا القطاع". وقالت: "على الحكومة ان تفعل ما يجب فعله لتسديد مستحقات المستشفيات الحكومية والخاصة بأسرع ما يمكن لتأمين قدرة هذه المستشفيات على تسديد رواتب العاملين فيها وتلبية الحاجات الاستشفائية للمواطنين، خصوصا أن نسبة مرتفعة من هذه المستشفيات باتت مهددة بالاقفال او بتعطيل اقسام فيها نتيجة الضيق الاقتصادي الخانق وعدم صرف المستحقات لها".

ورحبت الكتلة بموافقة اللجان النيابية المشتركة يوم امس على "اقتراح القانون الذي يجيز للحكومة انشاء نفق يربط منطقة البقاع مع جبل لبنان، لما له من تأثيرات ايجابية على تسهيل المرور للناس وخفض كلفة الانتاج وتيسير التبادل بين البقاع والمناطق اللبنانية الاخرى". ودعت "كل الزملاء في الكتل النيابية الى تفهم الحاجة الماسة لمنطقتي بعلبك الهرمل وزحلة، وعكار الى انشاء مجلس انماء لكل منها يسهم في احداث نقلة نوعية على مستوى تنمية هاتين المنطقتين وتوفير مستلزمات العيش الكريم لأهلهما عبر بناء المؤسسات وتنفيذ المشاريع وتحريك الدورة الاقتصادية التي تمتص البطالة وتزيد في قدرة الانتاج.

اضافت: "إن الكتلة اذ تدفع ايجابيا لدراسة واقرار مشروع اللامركزية الادارية، تعتبر أن انشاء مجلس انماء عكار ومجلس انماء بعلبك الهرمل وزحلة، هو استجابة انمائية ضرورية ولو متأخرة لمطلب مزمن لأهلنا في هاتين المنطقتين، ولا يتعارض او يعيق اقرار اللامركزية الادارية، لا بل يحفز على اقرار المشروع الاداري المهم للبلاد".

وإذ أبدت الكتلة "ارتياحها الى مجمل التطورات الميدانية في المنطقة"، أملت أن "تسهم هذه التطورات في اخراج التسويات والحلول السياسية لازمات بلدان المنطقة، لتعود الى لعب دور فاعل في تعزيز الامن والاستقرار الاقليمي والدولي".