شكرا لقرائتكم الأمم المتحدة: استئناف الضربات في إدلب أثار "ذعراً تاماً" بين السكّان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جنيف - أ ف ب - | منذ 5 ساعات في 8 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 8 أغسطس 2019 / 20:06

أعلن مسؤول في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنّ استئناف المعارك في محافظة إدلب، بعد وقف قصير لإطلاق النار في المحافظة الواقعة في شمال غربي سورية، أثار "ذعراً تاماً" بين السكّان، محذّراً دمشق من "اللعب بالنار".



ويعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة في إدلب، آخر محافظة خارجة عن سيطرة النظام السوري بعد 8 سنوات من الحرب. ويعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة في إدلب، آخر محافظة خارجة عن سيطرة النظام السوري بعد 8 سنوات من الحرب. ومع تقدّم قوات الجيش السوري الذي استعاد السيطرة على 60 في المئة من الأراضي السورية بدعم من روسيا وإيران، استقبلت إدلب خصوصاً من لا يريدون البقاء تحت سيطرة دمشق. Advertisements وقال المسؤول الإنساني الخاص في سورية في الأمم المتحدة بانوس مومتزيس إنّ "هؤلاء الناس لا يعرفون أين يذهبون"، مذكّراً بأنّ هذه آخر منطقة في سورية تسيطر عليها المعارضة. وقال لصحافيين بعد مشاركته في اجتماع في جنيف ضمّ خصوصاً مسؤولين من روسيا التي استأنفت الضربات على إدلب إن "ذعراً تاماً انتشر من جديد" في المنطقة. وتابع: "هذا أشبه باللعب بالنار ونخشى أن يخرج الأمر عن السيطرة". وأحصت الأمم المتحدة فرار أكثر من 400 ألف شخص جرّاء التصعيد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وقال مومتزيس إن استعدادات وضعت من أجل دعم نحو 900 ألف نازح لكن أيضاً لمواجهة العملية التي تؤثر على كل السكان في إدلب. وتساءل: "ما هي الخطة بشأن 3 ملايين شخص هناك؟ هذا سؤال لم نجب عنه بعد".



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