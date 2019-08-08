شكرا لقرائتكم قتيلان بانفجار في قاعدة عسكرية شمال روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 8 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 8 أغسطس 2019 / 23:52

أعلن الجيش الروسي ان انفجاراً في قاعدة لاطلاق الصواريخ في منطقة ارخانغيلسك في أقصى الشمالي الروسي اليوم (الخميس)، أسفر عن قتيلين وعدد من الجرحى، مؤكداً ان اي تلوث اشعاعي لم يحصل.



وفي بيان وُزع على وكالات الانباء الروسية، أعلنت وزارة الدفاع أن حادثاً وقع أثناء اختبار "محرك صاروخي يعمل بالوقود السائل"، موضحة أن اثنين من "الاختصاصيين توفيا متأثرين بجروحهما"، وان ستة اصيبوا في الانفجار.

وأضاف الجيش الروسي في البيان: "لا يوجد تلوث إشعاعي، المستويات طبيعية".

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وقال ناطق باسم حاكم منطقة ارخانجيلسك لوكالة "فرانس برس": "لا يوجد تلوث اشعاعي، ومن جانبنا، تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، والنظام الصحي مستعد لتقديم المساعدة للجرحى إذا أعلنوا عن أنفسهم".

وكان حاكم منطقة ارخانجيلسك ايغور اورلوف أعلن لوكالة "تاس" عن وقوع "إصابات"، موضحاً ان أجهزة الاغاثة ارسلت الى مدينة نيونوكسا الصغيرة، مقر القاعدة.

وقاعدة نيونوسكا قاعدة للتجارب الصاروخية للأسطول الروسي وافتتحت عام 1954، حيث اختُبرت خصوصاً الصواريخ البالستية. واضطر الجيش الروسي هذا الاسبوع إلى التصدي لحريق في مستودع للذخائر في منطقة كراسنويارسك في سيبيريا، ما تسبب في انفجارات تتسبب بحطام يصل الى مسافة أميال حولها ومقتل شخص واحد، وما لا يقل عن 8 جرحى. وانفجر مستودع ذخيرة آخر هذا الأسبوع في منطقة كراسنودار.