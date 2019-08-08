شكرا لقرائتكم حملة دهم اسرائيلية في الضفة الغربية بعد العثور على جثة جندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب - | منذ 8 ساعات في 8 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 8 أغسطس 2019 / 23:14

باشرت قوات الأمن الاسرائيلية، اليوم الخميس، عملية بحث في قطاع حساس من الضفة الغربية المحتلة بعد العثور على جثة جندي تلقى طعنات في هجوم وصفه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ "الإرهابي".



وجاء في بيان للجيش الاسرائيلي صدر باللغة الإنكليزية "عثر في الصباح الباكر اليوم على جثة جندي تحمل آثار طعن قرب تجمع (يهودي) شمال الخليل".

وعثر على الجثة تحديدا قرب مستوطنة ميغدال عوز في محيط مجمع غوش عطسيون الاستيطاني بين مدينتي بيت لحم والخليل، وهي منطقة تشهد بانتظام صدامات بين فلسطينيين والشرطة الاسرائيلية.

وقال الجيش لاحقا ان هذا "هجوم إرهابي". وذكرت ناطقة باسم الجيش ان الجندي لم يكن يرتدي الزي العسكري وقت مقتله.

وقال الجيش ان الجندي القتيل هو دفير سوريك (19 عاما)، مضيفا أن قوات من الجيش والشرطة وجهاز الاستخبارات الداخلية (شين بيت) تمشط المنطقة. ولوحظ انتشار لقوات الأمن والمسعفين.

ووصلت حوالي عشرين مركبة من قوات الأمن الإسرائيلي الى قرية بيت فجار التي تقع في مثلث المستوطنات الإسرائيلية عتصيون ومغدال عوز وافرات، وبدأوا في تفتيش القرية بيتا بيتا، واستولوا على الكاميرات الشخصية الموجودة عند بيوت البعض. واندلعت مواجهات خفيفة بين السكان وقوات الجيش.

ولم ترد بعد توضيحات حول ظروف مقتل الجندي، لكن نتانياهو سارع إلى ادانة هذا "الهجوم بالسكين".

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وأضاف نتانياهو الذي يخوض حاليا حملة الانتخابات التشريعية في 17 الشهر المقبل أن "قوات الأمن تنفذ عملية للقبض على هذا الارهابي القذر وتصفية الحسابات معه".

في وقت لاحق خلال زيارة لمستوطنة بيت إيل الإسرائيلية القريبة من رام الله في الضفة الغربية، تحدث نتانياهو مرة أخرى عن الهجوم وتعهد بمزيد من البناء الاستيطاني.

من جهتها أشادت حركة الجهاد في فلسطين بالهجوم، وقالت "ان العملية البطولية رد فعل طبيعي على إرهاب الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا. وهذه العملية تأكيد على هذا الحق المشروع فالشعب الفلسطيني لن يستسلم أمام الحقد والارهاب الاسرائيلي".

وحيّت حركة حماس في بيان لها منفذي العملية ووصفتهم "الأبطال المقاومين منفذي العملية البطولية التي قتل فيها جندي من جيش الاحتلال".

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريح صحافي ان "عملية عتصيون تُثبت أن ثورة وانتفاضة أهلنا بالضفة متواصلة وأن الشباب الثائر لن يُوقف نضاله إلا بإزالة الاحتلال وكنس مستوطنيه".

واضاف "ان العملية تثبت فشل الاحتلال في منع المقاومة وفشل سياسة التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة (الفلسطينية)".

واعتبرت حركتي حماس والجهاد ان العملية "رد على جرائم الاحتلال"، وآخرها نسف وهدم بيوت وادي الحمص.

أكد متحدث حماس على أن "هذه العملية أكبر رد على الحديث عن محاولات ضم الضفة المحتلة للاحتلال".