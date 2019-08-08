أمير قطر وترامب يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، "علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين ومستجدات الأوضاع بالمنطقة".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير تميم بترامب، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

واستعرض الطرفان خلال الاتصال "علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها"، وفق الوكالة.

وتناول الاتصال "أبرز مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا، لا سيما تطورات محادثات السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية، التي عقدت مؤخرا في الدوحة".

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وجاءت المباحثات في ظل ما تشهده المنطقة من توتر متصاعد بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة (ليس بينها قطر)، وإيران من جهة أخرى، منذ أن خفضت طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.

وفي يوليو/تموز الماضي، زار أمير قطر، واشنطن، والتقى الرئيس الأمريكي، وعددا من كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية، وأعضاء بالكونغرس.

وشهدت الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بالدفاع والطاقة والاستثمار والنقل الجوي.

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