جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، دعوتها جميع الأطراف للقبول بهدنة إنسانية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تبدأ مع صباح العيد.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، هجومًا للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، ما أسقط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح بحسب منظمة الصحة العاليمة.
وفي بيان نشر على صفحتها بموقع "فيسبوك"، قالت البعثة، إنها تأمل بتلقي موافقة مكتوبة من قبل هذه الأطراف في موعد لا يتجاوز منتصف ليل الجمعه/السبت من هذا الأسبوع.
وفي 29 يوليو/تموز الماضي، دعا رئيس البعثة، غسان سلامة، خلال إفادة قدمها لمجلس الأمن الدولي، إلى "إقرار هدنة بمناسبة عيد الأضحى تبدأ في 10 أغسطس/آب، تصاحبها تدابير بناء ثقة تشمل تبادل الأسرى ورفاة القتلى".
إلا أن أيّا من أطراف الصراع لم يعلق بعد على مقترح سلامة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر البعثة الأممية بليبيا تجدد الدعوة لقبول هدنة إنسانية بمناسبة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.