أنقرة.. اختتام برنامج "تعليم التركية" لمعلمين سوريين

أنقرة / محمد خوجة أوغلو / الخليج 365

اختتمت مجموعة من المعلمين السوريين برنامج "تعليم اللغة التركية"، الذي جرى تنظيمه من قبل مركز "يونس إمره" الثقافي التركي بالتعاون مع المجلس التركماني السوري في العاصمة التركية أنقرة.

ونظم مركز "يونس إمره"، مراسم توزيع شهادات للمعلمين المشاركين، وشارك فيها رئيس المركز أشرف أتاش، ورئيس المجلس التركماني السوري محمد وجيه جمعة.

وفي تصريح للأناضول، أوضح مدير قسم "التعليم التركي وعلم التركيات" في المركز، ياوز كارتلي أوغلو، أن البرنامج شمل 56 معلما يدرّسون التركية في مناطق مطهرة من الإرهاب شمالي سوريا.

وأشار إلى تلقي المعلمين دورة متقدمة حول كيفية تعليم التركية للطلاب لمدة شهر.

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وأضاف أن المعلمين الخاضعين للبرنامج، يهدفون لتقديم دروس اللغة التركية لقرابة ألف طالب في مناطق "اعزاز"، و"جرابلس"، و"الباب" (شمالي حلب).

وفي حديثه للأناضول، قال ماهر الشبلي، أحد المعلمين المشاركين في البرنامج: "تعلمنا الكثير في الدورة، كما حصلنا على بعض المعلومات الجديدة حول اللغة، وكيفية تعليمها للطلاب".

وأضاف: "سأعود إلى مدينة الباب وأواصل تدريس اللغة التركية لأطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما برعاية وزارة التربية والتعليم التركية".

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