سمرقند.. مسؤول"طالبان" في قطر يلتقي مسؤوليين أوزبك

طشقند/ بختيار عبد الكريموف/ الخليج 365

التقى مسؤول المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر، الملا عبد الغني برادر، مسؤوليين أوزبكيين، في مدينة سمرقند بأوزبكستان.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأوزبكية، الخميس، أن "برادر" والوفد المرافق وصلوا للمشاركة في مؤتمر الحوار الأفغاني.

وناقش الطرفان المسائل المتعلقة بعملية التفاوض السياسي لضمان الأمن والاستقرار على الأمد الطويل في أفغانستان.

وخلال الاجتماع، أعرب برادر عن شكره لأوزبكستان على اهتمامها بالشأن الأفغاني، واستعدادها لتوفير الظروف اللازمة لتنظيم المؤتمر.

وتشهد أفغانستان منذ سنوات، مواجهات وأعمال عنف شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش من جهة، وعناصر "طالبان" من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلا عن عمليات جوية تنفذها الطائرات الحكومية وطائرات التحالف الدولي.

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وفي 2001، قادت واشنطن قوات دولية أسقطت نظام حكم "طالبان"، بتهمة إيوائه تنظيم "القاعدة" الإرهابي.

ومؤخرا، سعت واشنطن إلى فتح نوافذ حوار مع "طالبان" بهدف إنهاء دوامة العنف، آخرها كان إجراء محادثات بينهما استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، في يونيو/ حزيران الماضي.

وتصر "طالبان" في المقابل على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان، شرطا أساسيا للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.



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