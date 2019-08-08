عقب مقتل جندي إسرائيلي.. مستوطنون يغلقون طرقا في الضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

أغلق مستوطنون، مساء الخميس، طرقا في الضفة الغربية المحتلة، ورشقوا مركبات بالحجارة، احتجاجا على مقتل جندي إسرائيلي بمنطقة مستوطنات "غوش عتصيون" قرب مدينة بيت لحم.

وقال شهود عيان، للأناضول، إن عشرات المستوطنين أغلقوا طرقا جنوبي وشمالي الضفة، واعتدوا على مركبات الفلسطينيين بالحجارة.

وأشار الشهود أن عشرات المستوطنين أغلقوا الطريق القريب من مستوطنة "كريات أربع" قرب الخليل، ورشقوا المركبات الفلسطينية بالحجارة مما أدى لإصابة عدد منها بأضرار.

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من جانبه، قال مصدر طبي فلسطيني، للأناضول، إن مواطنا أصيب بجراح إثر تعرض مركبة كان يستقلها قرب الخليل للرشق بالحجارة من قبل المستوطنين، تم نقله للعلاج، ولم يعرف بعد طبيعة إصابته.

وفي محيط نابلس (شمال)، أغلق المستوطنون شارع حوارة، ومنعوا المركبات الفلسطينية من المرور، ورشقوا عددا منها بالحجارة ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان، العثور على جثة جندي مقتول قرب بيت لحم، مشيرا إلى أن "التقديرات تفيد بأنه قتل على يد فلسطينيين".

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