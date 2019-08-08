الداخلية المصرية: مقتل 15 من مجموعة مرتبطة بمنفذ تفجير "معهد الأورام"

القاهرة/ الخليج 365

قالت الداخلية المصرية، الخميس، إنها كشفت هوية منفّذ حادث تفجير أمام "معهد الأورام" وسط القاهرة قبل أيام، مشيرة إلى مقتل 15 إثر مواجهات مسلحة لمجموعات مرتبطة بمنفذ الحادث "الإرهابي".

والأحد، وقع انفجار بمحيط معهد الأورام بالقاهرة، وأسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة آخرين.

وقالت الداخلية في بيان نقله التلفزيون الرسمي، اليوم، إن "الإرهابي عبد الرحمن خالد محمود عضو حركة حسم الإرهابية هو منفذ حادث معهد الأورام الإرهابي".

وأوضح البيان أنه "تمت مطابقة البصمة الوراثية للأشلاء المجمعة من مكان الحادث مع أفراد أسرة عبد الرحمن خالد".

وأشار إلى أن السيارة التي نفذت التفجير، كانت تسير في الاتجاه المعاكس بطريق الخطأ حتى وصلت لمنطقة الحادث.

وقالت الداخلية إن "عمليات التحري (بشأن الحادث)، تمكنت من تحديد خلية عنقودية لحركة حسم، مكونة من عدة أفراد".

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وتابعت: "تم استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا لضبط الخلية.. وتمكنت قوات الأمن في تحديد وكرين كان أحدهما في مبنى مهجور بمحافظة الفيوم(جنوب غرب العاصمة)، والآخر في شقة سكنية في منطقة الشروق (شرق القاهرة)".

وأسفرت عملية المداهمة، بحسب البيان عن "مقتل 15 في الوكرين"، مشيرًا إلى "العثور على أسلحة وعبوات متفجرة".

ولم يتسن الحصول على تعقيب من مصادر مستقلة، بشأن ما ذكره بيان الداخلية.

وسبق أن قالت الداخلية المصرية إن "حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعدادا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها".

وآنذاك نفت حركة "حسم" التي تعد في مصر إرهابية، مسؤوليتها عن ذلك، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية معارضة وحسابات متدوالة بمنصات التواصل الاجتماعي، وهو ما لم يتسن التأكد من صحته بشكل فوري.

وفي أكثر من مناسبة عبر بيانات وتصريحات رسمية، أكدت الإخوان رفضها للعنف، وتبرأت من حركة "حسم" التي ظهرت في 2016، وتبنت عدة عمليات مسلحة، مستهدفة قضاة ومسؤولين أمنيين وعسكريين في البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.