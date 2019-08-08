السودان.. المجلس العسكري يلغي أحكام إعدام بحق قيادات حركة مسلحة

الخرطوم / الخليج 365
أصدر رئيس المجلس العسكري بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الخميس، قرارا بالعفو عن رئيس الحركة الشعبية/شمال، مالك عقار، ونائبه ياسر عرمان، وإلغاء أحكام الإعدام الغيابية الصادرة بحقهما رفقة آخرين.
ونقل التلفزيون الرسمي في شريط إخباري مقتضب، بأن البرهان أصدر مرسوما جمهوريا بالعفو عن عقار وعرمان وآخرين (لم يحددهم).
وعام 2014، أصدر النظام السابق بالسودان، أحكاما غيابية في حق عقار وعرمان، بتهمة تجدد الحرب في ولاية النيل الأزرق (جنوب شرق).
وفي حديث للأناضول تعليقا على القرار، قال المتحدث باسم الحركة، مبارك أردول، إن "إسقاط الأحكام الجائرة في حق قيادتنا بالتنظيم خطوة مهمة لبناء الثقة ستسهم فعلا في الوصول إلى سلام".
ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تخوض الحركة الشعبية/ شمال، بقيادة عقار، تمردا مسلحا في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق.
وتتشكل الحركة بالأساس من مقاتلين انحازوا إلى جنوب السودان في حربه مع الخرطوم، قبل أن تنتهي باتفاق سلام أُبرم عام 2005، مهد لانفصال جوبا عبر استفتاء شعبي، عام 2011.
ويشهد السودان اضطرابات منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
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