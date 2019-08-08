الرئاسة الفلسطينية: الوحدات الاستيطانية الجديدة خرق فاضح للقانون

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

أدانت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حجر الأساس، لبناء 650 وحدة استيطانية جديدة وسط الضفة الغربية، واصفة الخطوة بـ"الخرق الفاضح للقانون الدولي".

وفي بيان اطلعت عليه الخليج 365، رأى الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في الخطوة "خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتجاوز لكل الخطوط الحمراء".

وقال إن "استمرار هذه الاستفزازات والأعمال العدائية والاستخفاف بالقانون الدولي، يتطلب دراسة اتخاذ قرارات فاعلة لمواجهة هذه الأعمال، خاصة بعد قرار القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي".

وأضاف: "بناء على ذلك، فإن دولة فلسطين والدول جميعها تدين هذه النشاطات الاستيطانية التي تستغل السياسة الأميركية الخاطئة في المنطقة بأسرها، الأمر الذي يشكل زعزعة لاستقرار وأمن المنطقة بأسرها".

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ولفت إلى أن الرئيس محمود عباس أوعز لوزير الخارجية رياض المالكي، بالعمل على ضم هذه القضية للملف الذي رفع للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي وقت سابق الخميس، وضع "نتنياهو" حجر الأساس لبناء 650 وحدة استيطانية في مستوطنة بيت أيل قرب مدينتيْ رام الله والبيرة.

ويمثل الاستيطان الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014.

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