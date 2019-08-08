الداخلية المصرية: تحديد هوية منفّذ تفجير "معهد الأورام" الإرهابي بالقاهرة

القاهرة/ الخليج 365 كشفت الداخلية المصرية، الخميس، عن هوية منفّذ تفجير "معهد الأورام" الإرهابي، وسط القاهرة. وقالت الداخلية في بيان، إن "الإرهابي عبد الرحمن خالد محمود عضو حركة حسم الإرهابية هو منفذ حادث معهد الأورام الإرهابي".

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