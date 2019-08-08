التحالف العربي: سقوط "بالستي" أطلقه الحوثيون بالأراضي اليمنية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، سقوط صاروخ بالستي، أطلقه الحوثيون بالأراضي اليمنية.
وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس، إن "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء أمس الأربعاء صاروخاً بالستيًا من محافظة حجة (شمال غربي اليمن) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق في سوق الربوع".
وأضاف أن الصاروخ "سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في حجة".
وشدد البيان أن "مثل هذه المحاولات العبثية، امتداد للعمليات السابقة باستخدام الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
وأشار إلى أن الحوثيين، أطلقوا في 20 يونيو/ حزيران الماضي، صاروخًا بالستيًا من داخل حرم جامعة الإيمان بصنعاء وسقط في محافظة الجوف وسط الأعيان المدنية والتجمعات السكانية.
وأمس الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي، إطلاق صاروخ بالستي على معسكر للجيش السعودي في نجران جنوب غربي المملكة.
وذكر بيان للحوثيين آنذاك أن العملية "أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى"، وهو ما لم يتطرق له بيان التحالف بالنفي أو التأكيد.
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