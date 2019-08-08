أمريكا.. مصرع 4 اشخاص واصابة آخرين في عملية طعن بولاية #كاليفورنيا

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صحيفة الخليج الالكترونية
اقدم رجل على قتل 4 أشخاص في عملية طعن في جنوب كاليفورنيا قبل أن تعتقله الشرطة بعد أن عثرت على سيارته التي كانت متوقفة أمام محل تجاري غير بعيد عن مكان الحادث.
وقالت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ان المهاجم اصاب اثنين آخرين بجروح في أماكن أخرى بمدينتي غاردين غروفي وسانتا آنا، وبحسب رواية الشرطة، بدأ الحادث عندما تلقت السلطات في الرابعة مساء بالتوقيت المحلي لكاليفورنيا، بلاغًا عن عملية سطو.
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