القاهرة - سبوتنيك. دعا الوزير في اتصال هاتفي مع قادة المناطق العسكرية في مختلف المحافظات اليمنية المحررة، إلى التصدي لجميع الأنشطة المخالفة للقانون، وذلك عقب الاشتباكات التي شهدتها مدينة عدن بين قوات الجيش وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محيط قصر المعاشيق. وقال المقدسي "المؤسسة الدفاعية ملتزمة بمسؤولياتها الدستورية والوطنية في حماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة والمنشآت الحيوية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع اليمنية تدعو الوحدات العسكرية إلى التصدي لجميع الأنشطة المخالفة للقانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.