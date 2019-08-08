دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي باناسونيك تطرح كاميرا المراقبة المتحركة عالية الدقة AW-HE42

© alqiyady باناسونيك تطرح كاميرا المراقبة المتحركة عالية الدقة AW-HE42

© alqiyady باناسونيك تطرح كاميرا المراقبة المتحركة عالية الدقة AW-HE42

الشركة تحتفي بمرور 10 أعوام على طرح كاميرات المراقبة المتحركةأعلنت ’باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق‘ (PMMAF) عن إطلاق كاميرتها الأحدث من طراز AW-HE42 والمزودة بتقنية الدقة الكاملة full HD، والتي تدعم مجموعة متنوعة من المنافذ بما في ذلك 3G-SDI وHDMI وبروتوكول الإنترنت IP وGen lock. وتمتاز الكاميرا الجديدة والمتكاملة بمجموعة من التحسينات التي تشمل أداء العدسات والاستقرار وواجهة الاستخدام التي ترتبط مع نماذج ’باناسونيك‘ السابقة من هذه الفئة. وتتاح كاميرات AW-HE42 للشراء حالياً بإصدارين باللون الأسود أو الأبيض في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.وتم تصميم كاميرا AW-HE42 خصيصاً لإنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة، فضلاً عن توفير قدرات تحكم وتحريك عالية الدقة، ما يجعلها الخيار الأمثل الذي يواكب المتطلبات الكثيرة لعمليات الإنتاج عن بعد، وتطبيقات تكبير الصور بالغة التعقيد. وتم تزويد هذه الكاميرا عالية الدقة بقاعدة دوّارة، بالإضافة إلى منفذ 3G-SDI ومجموعة متنوعة من المنافذ الأخرى. وتدعم الأنواع الأربعة من المنافذ، إلى جانب تقنية Gen lock لمزامنة إشارات الفيديو، عمليات التصوير واسعة النطاق عند استخدام كاميرات متعددة.وبهذه المناسبة، قال"يأتي إطلاق النموذج الأحدث من كاميرات ’باناسونيك‘ من طراز AW-HE42 لتعزيز حضورنا القوي في القطاع، وتزويد عملائنا بكاميرات جديدة ومحسّنة لمواكبة احتياجاتهم وذلك بالتزامن مع احتفالنا بمرور 10 أعوام على إطلاق مجموعتنا الخاصة والرائدة من كاميرات المراقبة المتحركة في الأسواق. وتم تزويد هذه الكاميرا المتطورة بمجموعة من المزايا المحسّنة والمخصصة، ما يجعلها الخيار الأمثل للاستخدام في عمليات البث، وقاعات المؤتمرات، والفعاليات الحية، والعروض المسرحية، وأنشطة التعليم عن بعد، ودور العبادة. ويبرهن إطلاق كاميرا AW-HE42 على التزام ’باناسونيك‘ الراسخ بتطوير منتجات تواكب احتياجات المستخدمين، وتوفير عمليات تشغيل سلسة، وتقديم تشكيلة كاميرات أكثر تنوعاً وتكاملاً للعملاء". وتمتاز الكاميرا الجديدة بدعم الصيغ 1080/60p و50p بالدقة الكاملة، وتوفر نطاق رؤية أفقي بزاوية 65.1 درجة، فضلاً عن ميزة التقريب البصري بواقع 20 مرة مع إمكانية تقريب بمقدار 30 مرة دون خسارة فعلية فيها. كما تم تزويد كاميرا AW-HE42 بمستشعر الحساسية MOS من النوع 1/2.3-type بالدقة الكاملة، فضلاً عن زيادة عدد واجهات الاستخدام لتشمل منافذ 3G-SDI وHDMI وبروتوكول الإنترنت IP (المدعومة بميزة ’واجهة الأجهزة المتصلة بالشبكة‘ NDI|HX)، وتقنية Gen lock لمزامنة إشارات الفيديو عند البث المباشر. علاوةً على ذلك، صممت ’باناسونيك‘ كاميرا AW-HE42 بخاصية تثبيت الصورة (OIS)، لضمان التصحيح التلقائي للاهتزازات الناجمة عن فتح وإغلاق الأبواب وأنظمة الصوت وغيرها من المعدات الأخرى. وتحتفي ’باناسونيك‘ هذا العام بمرور 10 أعوام على إطلاق مجموعتها الخاصة من كاميرات المراقبة المتحركة. وبدءاً من إطلاق كاميرات المراقبة صندوقية الشكل والكاميرات المزودة بحلول الدوران والإمالة في عام 1999، ووصولاً إلى كاميرات المراقبة المتحركة التي وفرت عدداً من الابتكارات الأولى من نوعها على مستوى العالم في عام 2019، تشكل الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق كاميرات المراقبة المتحركة من ’باناسونيك‘ مناسبة للاحتفال بمسيرة الشركة الحافلة بالتقنيات المبتكرة وفائقة التطور. *** نبذة عن ’باناسونيك‘ تعد شركة باناسونيك إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تطوير تقنيات وحلول إلكترونية متنوعة للعملاء في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية ، والإسكان ، والسيارات ، والأعمال B2B. وقد توسعت الشركة ، التي احتفلت بمرور 100 عام على تأسيسها في عام 2018 ، على الصعيد العالمي إلى أن أصبح تحت لوائها 582 شركة تابعة و 87 شركة مرتبطة بها في جميع أنحاء العالم ، حيث سجلت صافي مبيعات مجمعة بقيمة 72.10 بليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في 31 مارس 2019. ومن منطلق التزامها بتقديم قيمة جديدة لعملائها من خلال الابتكار في مختلف أقسام منتجاتها، تسعى الشركة جاهدة إلى أن تكون حياة عملائها أفضل في عالم أفضل لمعرفة المزيد عن باناسونيك: http://www.panasonic.com/global. نبذة عن ’باناسونيك الشرق الأوسط وإفريقيا للتسويق م.م.ح‘ (PMMAF)باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق (PMMAF) هي المكتب الإقليمي للشركة وتتولى إدارة كل ما يتعلق بعمليات المبيعات والتسويق والتوزيع والتوريد وخدمة العملاء والإعلانات لكل ما يخص العلامة التجارية باناسونيك. كما تسعى “باناسونيك” الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق (PMMAF) إلى أن تكون الشركة الأولى التي تلبي احتياجات العملاء والعلامة التجارية الأولى المفضلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الموقع الرسمي لـ’باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق www.panasonic.com

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