دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي اكتشفوا قدرات جديدة في عالم التصوير مع هاتف HONOR 20 PRO

هاتف HONOR 20 PRO هو أحدث إضافة على سلسلة N من HONOR. ويمنح الهاتف المستخدمين قدرات تصوير لا نظير لها تتفوق على قدرات نظيراتها في الكاميرات الرقمية الاحترافية، مع التركيز على تقنيات الهواتف الذكية الحالية. وتقدم HONOR لأول مرة في التاريخ هاتفاً ذكياً بارزاً مزوداً بكاميرا ذات نظام رباعي ودقة 48 ميجابكسل بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي وأول تصميم ديناميكي زجاجي ثلاثي الأبعاد في العالم للجزء الخلفي من الهاتف.

© alqiyady اكتشفوا قدرات جديدة في عالم التصوير مع هاتف HONOR 20 PRO

تم تركيز إطلاق HONOR 20 PRO في حملة بعنوان "Capture Wonder" والتي تَعِدُ مستخدميها: سواء كنتم في بيئة ذات إضاءة منخفضة أو كنتم جالسين بعيداً عن المنصة في أحد الحفلات الموسيقية، سيتيح لكم HONOR 20 PRO التقاط أجمل صور للحظاتكم الساحرة بوضوح فائق وتفاصيل جميلة في المواقف اليومية المختلفة.

© alqiyady اكتشفوا قدرات جديدة في عالم التصوير مع هاتف HONOR 20 PRO

نظام الكاميرا الرباعي أداتك الأساسية لالتقاط أروع الصور لأجمل اللحظات الساحرة

حققت كاميرات الهواتف الذكية خطوات هامة خلال السنوات الأخيرة. ولم يطابق أي منها حتى الآن جودة صور الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR). لكننا على ثقة بأنّ عشاق التصوير الفوتوغرافي والمحترفون على حد سواء سيتركون كاميراتهم الرقمية في المنزل ويطلقون العنان للإبداع بفضل هواتف HONOR 20 PRO خاصتهم الذكية المتطورة والأنيقة. يمتلك هاتف HONOR 20 PRO نظام كاميرا رباعي بدقة 48 ميجابكسل يتميز بأداء مذهل في مختلف السيناريوهات، سواء في التصوير خلال الليل أو النهار أو في الداخل أو الخارج. وسيتمكن الجميع من إتقان التصوير الفوتوغرافي بغض النظر عن خبرتهم وذلك بفضل الجودة الفائقة وسهولة الاستخدام التي توفرها الكاميرا الفائقة في هاتف HONOR 20 PRO المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي والعتاد الممتاز.

يتضمن هاتف HONOR 20 PRO أيضاً عدسة كاميرا ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 16 ميجابيكسل تتميز بتقنية التصحيح المتخصصة في مثبّت الصورة الإلكتروني (EIS)، بالإضافة إلى عدسة مقرّبة بدقة 8 ميجابيكسل مع التكبير البصري حتى 3 مرات دون فقدان أي تفاصيل، والتكبير الهجين يصل إلى 5 أضعاف والتكبير الرقمي أكبر بـ 30 مرة مما يتيح للمستخدمين التقاط الصور الحيوية الغنية بالتفاصيل من مسافات بعيدة.

التصميم كعلامة فارقة، التقط أجمل الصور بأناقة استثنائية

تؤمن HONOR بأن الهاتف الذكي ليس فقط أداة تقنية وحسب وإنما إكسسوار أنيق أيضاً يعبر عن أسلوبكم الفريد. ويُظهر هاتف HONOR 20 PRO تألق علامة HONOR من خلال الاستفادة من الضوء في تصميم الهاتف الديناميكي الزجاجي الثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية "Triple 3D Mesh" التي تعتمد على وضع الأسطح المتعددة معاً بطريقة فريدة تجعل المشاهد يعتقد بأنه ينظر إلى سطح متعدد الأبعاد. ويتميز هاتف HONOR 20 PRO بشاشة بحجم 6.26 بوصة ودقة 2340 × 1080 بيكسل مع 412 نقطة لكل بوصة. وتمتاز شاشة العرض الكاملة بكاميرا مبتكرة تم تثبيتها في الشاشة عن طريق إدخال الكاميرا الأمامية في ثقب صغير بعرض 4.5 ميللي متر في الشاشة. كما يتميز الهاتف بلونين جديدين هما: فانتوم بلاك وفانتوم بلو، شهادة على قدرة HONOR على إطلاق صيحات مذهلة في منتجاتها من شأنها أن تبهر المستهلكين.

© alqiyady اكتشفوا قدرات جديدة في عالم التصوير مع هاتف HONOR 20 PRO

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الأداء المثالي بين يديك، استمتع بعجائب العالم الذكي

تم تجهيز هاتف HONOR 20 PRO، في ما يخص ألعاب الفيديو، بخاصية GPU Turbo 3.0 الرائدة في القطاع، وهي ميزة تعزز إمكانات ألعاب الهاتف عبر تزويد المستخدم بتجربة مرئية غامرة. وتعاونت العلامة عند تصميم هاتف HONOR 20 PRO مع ما يقرب من 25 من شركات الألعاب المحمولة الأكثر طلباً مثل Fortnite بناءً على طلب المستهلكين. يوفر معالج Kirin 980 بحجم 7نانومتر المدعّم بالذكاء الاصطناعي والمعزز بـ cortex-A76 ووحدة المعالجة العصبونية الثنائية، للمستخدمين تجربة رائعة عند التنقّل. ويتميز HONOR 20 PRO بمكونات تبديد الحرارة المصنوعة من الجرافين، التي تساعد على إدارة الحرارة بكفاءة، كما يعزز تجربة المستخدمين عبر جهاز GPS مزدوج التردد لتحديد المواقع، يدعمه المعالج لتحديد مسار الموقع المستهدف بدقة أكبر عند الاستخدام اليومي.

ويقدم هذا الهاتف الذكي أيضاً ميزةVirtual 9.1 Surround Sound الجديدة في القطاع والتي تعمل بواسطة Huawei Histen 6.0 و Magic UI 2.1.0لتوفر تجربة أكثر سلاسة وراحة للمستخدم.

يعدّ HONOR 20 PRO المثال الأكثر تطوراً في كل ما يخصّ تجربة الهاتف الذكي، وخصوصاً أداء البطارية، فيتميز ببطارية بقوة 4000 مللي أمبير، ستمكن المستخدم من قضاء المزيد من الوقت في التركيز على المهام المهمة بدلاً من القلق بشأن شحن البطارية، وستسمح تقنية الشحن السريع لدىHONOR بشحن أكثر من 50 بالمئة من البطارية خلال نصف ساعة فقط.

يعدّ HONOR 20 PRO جهاز ثوري يمتاز بأفضل البرامج في فئته، وصُمم ليجمع بين البرامج والمواد الممتازة ويمنح مستخدميه تجربة ذكية لا مثيل لها.المزيد:

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