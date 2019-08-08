ونشر التليفزيون المصري عبر موقعه الرسمي تقريرا، قال فيه إنه وردت أنباء عاجلة منذ قليل، تفيد بمصرع عدد من العناصر الإرهابية في محافظة الفيوم.
وأشار التليفزيون المصري إلى أن تلك الأحداث، جرت في مواجهات مع قوات الأمن المصرية.
من جانبها، نقلت صحيفة "الوطن" المصرية، عن مصدر أمني قوله إن تلك المواجهات كانت ضمن مجموعة من المتورطين في العملية الإرهابية التي وقعت بالقرب من معهد الأورام في القاهرة.
وقال المصدر الأمني المصري إن وزارة الداخلية نجحت في تحديد عناصر خلية "حسم" الإرهابية المنفذة لحادث الانفجار الواقع أمام معهد الأورام.
يتبع...
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية المصرية تعلن ملابسات انفجار معهد الأورام.. وتحدد منفذ الحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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