موقع عبري يكشف المهمة الخطيرة لقمر "عاموس 17" الإسرائيلي

أكد الموقع الإلكتروني الإخباري "ديبكا"، مساء أمس الأربعاء، أن إطلاق قمر الاتصالات الإسرائيلي "عاموس17" إلى الفضاء، يمكن أجهزة المخابرات الإسرائيلية من تتبع أنشطة إيران.

وأفاد الموقع الإخباري الإسرائيلي بأن القمر الصناعي الذي أطلق إلى الفضاء صباح أمس، الأربعاء، الغرض الأساس منه هو استخباراتي للحصول على معلومات عن المواقع الإيرانية، وذلك بعد 3 أشهر من بدء طهران مسار خفض تعهدات الاتفاق النووي.

وأوضح الموقع العبري بأن قمر الاتصالات الإسرائيلي "عاموس17" وضع بنجاح على مدار الأرض أعلى القارة الأفريقية بعد إرساله على متن الصاروخ "فالكون 9" لشركة "سبيس إكس" الفضائية، من قاعدة "كيب كانافيرال" الأمريكية في ولاية فلوريدا وهو من صنع شركة "بوينغ" الأمريكية، بتكلفة 250 مليون دولار.

وأشار الموقع الإلكتروني الإسرائيلي إلى أن قمر الاتصالات الجديد يهدف تزويد أجهزة المخابرات الإسرائيلية بالبيانات اللازمة عن إيران بعد فجوة استمرت نحو 3 سنوات لجأت السلطات الإسرائيلية خلالها إلى الاعتماد على الأجهزة التقنية المؤقتة.

وزعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، المعروفة باسم "إسرائيل بالعربية"، أن القمر سيقوم بتوفير خدمات اتصالات، لا سيما الانترنت لسكان القارة الأفريقية، علما بأن لـ7.3 % فقط، منهم القدرة على التواصل عبر الشبكة العنكبوتية، في حين تبلغ هذه النسبة في الولايات المتحدة 87%.