إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على أهم طُرق مكة

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"الخليج 365" من جدة: وافق الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على المقترح الذي تقدّمت به أمانة العاصمة المقدسة بتسمية الطريق المؤدي إلى مدينة مكة المكرمة من محافظة جدة باسم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وذلك بناءً على مرئيات وزارة الشئون البلدية والقروية.

وتأتي هذه الموافقة تقديراً للجهود الكبيرة والمميزة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لتعزيز مسيرة التنمية والتطوّر بالمملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتقديرًا لجهوده المباركة لخدمة الإسلام والعناية بالحرمين الشريفين والحجّاج والمعتمرين.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يعدّ أحد أهم طرق مدينة مكة المكرمة الحيوية من الجهة الغربية ويمتد الطريق من نقطة تفتيش الشميسي إلى المسجد الحرام بطول (23) كيلومترا مروراً ببوابة مكة المكرمة وتقاطع طريق مكة جدة السريع مع الطريق الدائري الرابع المسمّى بطريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.

وتُقام على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان مشروعات عدّة تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة وفي عدد من المواقع الاستثمارية والمخططات السكنية بمكة المكرمة.

