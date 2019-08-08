دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تقدم هواتف Pixel 4 و4 XL بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت أحدث التسريبات التي تستعرض مزيد من المواصفات التي تقدم من جوجل في هواتف Pixel 4 و4 XL لاحقاً هذا العام، ومن بين المميزات التي تم التأكيد عليها من مصدر موثوق مؤخراً في معدل تحديث 90Hz في الشاشة لدعم تجربة عرض إنسيابية.

تقدم جوجل كلاً من هواتف Pixel 4 و4 XL هذا العام بنفس المواصفات تقريباً مع بعض الإختلافات البسيطة، حيث يتميز كلا الهاتفين بتصميم زجاجي من الجهة الخلفية والأمامية، إلى جانب كاميرة بارزة بتصميم مربع في الجهة الخلفية.

كما تأتي هواتف Pixel 4 و4 XL هذا العام بإطار علوي يضم شريحة رادار Soli، مع مكبر صوتي، إلى جانب مستشعر للكاميرة الأمامية، كما يضم الإطار العلوي مستشعرات تدعم تقنية التعرف على الوجه.

أيضاً تقدم جوجل زر بلون مختلف لتشغيل الهاتف، كما يظهر شعار جوجل ‘G’ في الجهة الخلفية للهاتف، كما يتميز هاتف Pixel 4 بحجم 5.7 إنش في الشاشة بدقة عرض Full HD بلس، ويأتي هاتف Pixel 4 XL بحجم 6.3 إنش في الشاشة بدقة عرض Quad HD بلس، كما تأتي الهواتف بشاشة OLED، أيضاً تم تأكيد دعم الهواتف لتحديث 90 Hz في الشاشة لينضم إلى هاتفي OnePlus 7، وRazer Phone 2 بأعلى معدل تحديث للإطارات.

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ويضم كلاً من هاتفي Pixel 4 و4 XL مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية يأتي بميزة الكشف والتركيز التلقائي وتحديد المشهد، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 16 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto، أيضاً تشير التسريبات إلى أن جوجل ستقدم للهواتف ملحق DSLR للهاتف.

وفي قدرة البطارية تقدم جوجل هاتف Pixel 4 بقدرة 2800 mAh، بينما يأتي هاتف Pixel 4 XL بقدرة 3700 mAh في البطارية، كما تقدم جوجل الإصدارات الجديدة برقاقة معالج Snapdragon 855، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تقدم هواتف Pixel 4 و4 XL بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.