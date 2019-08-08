هذا الموضوع جوجل تقدم هواتف Pixel 4 و4 XL بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.
نشرت أحدث التسريبات التي تستعرض مزيد من المواصفات التي تقدم من جوجل في هواتف Pixel 4 و4 XL لاحقاً هذا العام، ومن بين المميزات التي تم التأكيد عليها من مصدر موثوق مؤخراً في معدل تحديث 90Hz في الشاشة لدعم تجربة عرض إنسيابية.
تقدم جوجل كلاً من هواتف Pixel 4 و4 XL هذا العام بنفس المواصفات تقريباً مع بعض الإختلافات البسيطة، حيث يتميز كلا الهاتفين بتصميم زجاجي من الجهة الخلفية والأمامية، إلى جانب كاميرة بارزة بتصميم مربع في الجهة الخلفية.
كما تأتي هواتف Pixel 4 و4 XL هذا العام بإطار علوي يضم شريحة رادار Soli، مع مكبر صوتي، إلى جانب مستشعر للكاميرة الأمامية، كما يضم الإطار العلوي مستشعرات تدعم تقنية التعرف على الوجه.
أيضاً تقدم جوجل زر بلون مختلف لتشغيل الهاتف، كما يظهر شعار جوجل ‘G’ في الجهة الخلفية للهاتف، كما يتميز هاتف Pixel 4 بحجم 5.7 إنش في الشاشة بدقة عرض Full HD بلس، ويأتي هاتف Pixel 4 XL بحجم 6.3 إنش في الشاشة بدقة عرض Quad HD بلس، كما تأتي الهواتف بشاشة OLED، أيضاً تم تأكيد دعم الهواتف لتحديث 90 Hz في الشاشة لينضم إلى هاتفي OnePlus 7، وRazer Phone 2 بأعلى معدل تحديث للإطارات.
ويضم كلاً من هاتفي Pixel 4 و4 XL مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية يأتي بميزة الكشف والتركيز التلقائي وتحديد المشهد، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 16 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto، أيضاً تشير التسريبات إلى أن جوجل ستقدم للهواتف ملحق DSLR للهاتف.
وفي قدرة البطارية تقدم جوجل هاتف Pixel 4 بقدرة 2800 mAh، بينما يأتي هاتف Pixel 4 XL بقدرة 3700 mAh في البطارية، كما تقدم جوجل الإصدارات الجديدة برقاقة معالج Snapdragon 855، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.
المصدر
هذا الموضوع جوجل تقدم هواتف Pixel 4 و4 XL بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.
كانت هذه تفاصيل خبر جوجل تقدم هواتف Pixel 4 و4 XL بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.