243 ألف يمني يستفيدون من المراكز الصحية لـ"الإغاثة" التركية

إسطنبول/ أليف كوجوك/ الخليج 365

أنشأت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية 11 مركزا صحيا في مختلف مناطق اليمن، يستفيد منها نحو 242 ألف و760 مواطنا.

وقالت الهيئة، في بيان صدر الخميس، إن 17 مليون يمني يعيشون في أزمة إنسانية سيئة، بينهم 4.8 ملايين مواطن يعيشون تحت خط الفقر (1.90 دولار باليوم للفرد).

وأضاف البيان، أن الهيئة تواصل تقديم مساعداتها للمحتاجين في اليمن.

وأشارت إلى أن المراكز الصحية الـ11 التي أنشأتها هناك، يستفيد منها سنويا 242 ألفا و760 مواطن يمني.

ووفق البيان نفسه، تخطط الهيئة لإنشاء عيادة متنقلة في مدينة مأرب اليمنية (شرق العاصمة صنعاء)، لتغطية النقص في الخدمات الطبية فيها.

واستعرض البيان، الخدمات الطبية التي قدمتها الهيئة في اليمن منذ انطلاق أنشطتها فيها.

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ولفت إلى أنه تم تقديم العناية لـ800 شخص من مرضى السرطان والفشل الكلوي، مع تقديم العلاج والوجبات الغذائية لهم بالمجان.

كما تقدم الهيئة، سنويا، الخدمات الطبية لنحو 38 ألف شخص مصاب بالكوليرا، في مدينتي عدن وقطبة (جنوب غرب)، واستفاد 42 ألف شخص سنويا من الخدمات الطبية في حضرموت (شرق)، و70 ألف في مدينة الجوف (شمال).

كما يستفيد 23 ألف شخص، سنويا، من العيادات الجلدية والمسالك البولية في مدينة تعز (جنوب غرب)، و10 آلاف و560 شخص في مخيم اللاجئين بالمدينة ذاتها، و25 ألف و550 شخص في مدينة أبين (جنوب)، و10 آلاف و950 شخص في عدن (جنوب).

وتقدم تركيا، عبر منظمات وهيئات وجمعيات حكومية وأهلية، مشروعات وبرامج إغاثية وتنموية في مختلف المحافظات اليمنية.

ويشهد اليمن، منذ مارس/ آذار 2015، حربا بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" من جهة أخرى.

وخلفت الحرب أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.