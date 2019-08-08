الأردن يدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أدان الأردن، الخميس، مصادقة إسرائيل على خطة لبناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على حسابه بموقع تويتر.

وكتب الصفدي، في تغريدته "قرار إسرائيل توسعة الاستيطان اللاشرعي عبر بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في فلسطين المحتلة خطوة أحادية مدانة، تستدعي موقفاً دولياً للضغط على إسرائيل لوقف ممارستها التي تقوض جهود السلام وفرصه".

Advertisements

وتابع: "الاستيطان وهدم بيوت الفلسطينيين تكريس للاحتلال الذي لن يتحقق السلام الشامل من دون زواله".

والثلاثاء، صدّقت السلطات الإسرائيلية على بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة بالضفة.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، ومن ثم ضمتها إليها في 1981، في خطوة لم تحظَ باعتراف المجتمع الدولي.

ويمثل الاستيطان الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.