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مواجهات بين الأمن ومسلحين جنوب غرب القاهرة

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القاهرة/ الخليج 365

أفادت وسائل إعلام محلية بمصر، الخميس، بوقوع مواجهات بين قوات أمنية تابعة للداخلية، وعناصر مسلحة، جنوب غرب العاصمة القاهرة، وسط أنباء عن سقوط قتلى من المسلحين.

وقالت صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، في خبر مقتضب، إن "أنباء تواردت عن مقتل عدد من العناصر الإرهابية في مواجهات مع قوات الداخلية بمحافظة الفيوم".

ولم يصدر بيان من السلطات المصرية، بشأن ما أوردته وسائل الإعلام المحلية حتى الساعة (15.35) ت.غ.

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والأحد، وقع انفجار بمحيط معهد الأورام وسط القاهرة، وأسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة آخرين.

يتبع//


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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