باهتشلي: المنطقة الآمنة للمحافظة على أمن تركيا وليس "ي ب ك"

أنقرة/ بوكيت غوفان/ الخليج 365

قال رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي إن المنطقة الآمنة في شمال سوريا يجب أن تحافظ على أمن تركيا وليس أمن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده باهتشلي الخميس في العاصمة أنقرة.

وأشار إلى أن تركيا تواجه تحديات من العراق وشمال سوريا وشرق الفرات فيها.

وأوضح أن القضاء على التهديدات القادمة من شمال سوريا والتي تهدد وجود تركيا أصبح حاجة لا بد منها على صعيد الضرورات الاستراتيجية.

وتطرق باهتشلي إلى مسألة إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا، فقال: "لهذا أصبح إنشاء منطقة آمنة توفر الأمن لحدودنا ضرورة لا مفر منها".

وأكد أن إنشاء المنطقة الآمنة بعمق 30 إلى 35 كم لن يكون ضمانة لتركيا فحسب، بل للمنطقة بأسرها.

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وأعرب عن أمله بألا يتحول الأمر إلى مماطلة جديدة.

وأضاف: "عقب تشكيل مركز العمليات المشتركة، ينبغي إنشاء المنطقة الآمنة وفق مطالب تركيا المحقة والمشروعة".

وشدد على ضرورة أن تحافظ المنطقة الآمنة على أمن تركيا وليس أمن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، مضيفًا: "ينبغي على الولايات المتحدة أن لا تتناقض مع أخلاقيات التحالف".

كما لفت إلى ضرورة إعداد المنطقة الآمنة بحيث تكون مناسبة لعودة اللاجئين السوريين.

وردًّا على سؤال حول إنشاء وتنسيق وإدارة المنطقة الآمنة بشكل مشترك بين تركيا والولايات المتحدة، أجاب باهتشلي: "لا مانع من إدارتها بشكل مركزي، لكن المسؤول بالدرجة الأولى عن المنطقة الآمنة هو الدولة التركية".

والأربعاء، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

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