قدم: القبض على المشجع المتهم بالهجوم العنصري ضد صلاح

محمد يونس/ الخليج 365

أعلنت الشرطة البريطانية، الخميس، إلقاء القبض على المشجع الذي وجه هجومًا عنصريًا على لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، المحترف في ليفربول الإنجليزي.

ووفقًا لبيان شرطة مقاطعة ميرسيسايد، نشرته وسائل إعلام محلية، "تم إلقاء القبض على رجل بعد نشر تغريدة عنصرية فيما يتعلق بلاعب كرة قدم في ليفربول".

وأضاف البيان، "بعد التحريات تم القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عامًا، من مدينة واترلو، صباح الخميس، للاشتباه في ارتكابه جريمة شديدة العنصرية، وعرقلة ضابط أثناء قيامه بوظيفته".

واختتمت الشرطة بيانها بالقول "تم نقل المتهم إلى قسم الشرطة لاستجوابه".

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أصدرت الشرطة البريطانية، في وقت سابق الخميس، بيانًا جاء فيه: "نحن على دراية بتغريدة عنصرية نُشرت فيما يتعلق بلاعب كرة قدم في ليفربول، تضمنت صورة ساخرة للاعب، وشاركها الآخرون، وسنحقق في الأمر".

وأضاف البيان: "لن يتم التسامح مع جريمة الكراهية بأي شكل من الأشكال، ومع الذين يستخدمون الإنترنت لاستهداف الآخرين، والذين يرتكبون جريمة جنائية مثل جريمة الكراهية عند القيام بذلك، يحتاجون إلى فهم أنهم ليسوا خارج نطاق القانون".

كما أصدر نادي إيفرتون، بيانًا على موقعه الرسمي، يدين فيه "بكل قوة أي نوع من أنواع العنصرية".

وأضاف: "شاركنا التغريدات مع السلطات المختصة، ونبحث الأمر أكثر لفهم ما إذا كان هذا المشجع معروف للنادي بأي شكل من الأشكال".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.